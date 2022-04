Demokrate neće prisustvovati sjednici na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske Crne Gore neće prisustvovati sjednici parlamenta na kojoj bi trebala da bude izabrana manjinska vlada, a sve predloge te vlade smatraće nelegitimnim, kazao je šef poslaničkog kluba te stranke Boris Bogdanović.

On je kazao da je prošlo tri mjeseca od početka izdaje volje birača i da je 46 poslanika smislilo da još jednom prevari narod i nelegalno sazovu sjednicu Skupštine.

“Ovi vaši poduhvati dostojni su stripa ili crtanog filma, međutim ništa nije smiješno, kada svoja nedjela radite zloupotrebom državnih institucija”, rekao je Bogdanović.

Bogdanović je istakao da Crna Gora nije crtani film i da će cijenu svojih postupaka morati platiti narodu.

„Demokrate neće prisustvovati zavjereničkom skupu grupe pučista, koji su vršenjem krivičnog djela uzurpirali nadležnosti predsjednika Skupštine, već ćemo ih ostaviti da sami izvedu završni čin tromjesečne pijačno-izdajniče lakrdije“, rekao je Bogdanović.

On je najavio i da će podnijeti krivične prijave protiv 46 poslanika i potpredsjednika Evrina Ibrahimovića zbog izvršenja teških krivičnih djela.

Kako je kazao, poslanički klub Demokrata je te zaključke jednoglasno usvojio na današnjoj sjednici.

„Imajući u vidu medijski mrak kojem smo izloženi, u narednom periodu ćemo plenarnu salu i sjednice radnih tijela koristiti kao pres pozicije na kojima ćemo saopštavati svoje stavove i sa kojih ćemo u direktnom prenosu pred narodom i sa narodom boriti protiv antinarodne, pučističke i revanšističke vlasti“, rekao je Bogdanović.

On je istakao da vladu koju budu izglasali slobodno mogu zvati 43. Vladom Crne Gore, ali „u svom crtanom filmu“.

„U pravom životu ta vlada biće nelagalna, nelegitimna i uzurpatorska i tako ćemo se prema njoj odnositi. Njene predloge smatraćemo nelegalnim i nelegitimnim“, rekao je Bogdanović.

Bogdanović je dodao da je, što se tiče odluka, sve što na toj sjednici urade nelegalno, a što se tiče vladavine prava je nelegitimno.

„Što se tiče Demokratske Crne Gore, sve što na toj sjednici uradite smiješno je i ništavno. Što se tiče građana, sve što na toj sjednici uradite to je pljuvanje njima i njihovoj volji u lice i oni će znati kako da na to odgovore“, kazao je Bogdanović.

On je dodao da, što se tiče „organizatora puča“, žele im lijep provod u Splendidu.

„Uživajte dok traje, a mi vam garantujemo da će vam politički presjesti vaši kokteli izdaje, prevare i zavjereništva“, naveo je Bogdanović.

Bogdanović je istakao da pozivaju građane da ustanu protiv „buduće nepriznate vlade“ i pridruže im se u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj borbi za vanredne parlamentarne izbore.

„Kao što svi znaju mi smo spremni i za sud, za ulicu i za Skupštinu. Jedino nijesmo spremni da budemo kao vi, izdajnici i pučisti. I samo u toj borbi možete da nas pobijedite, a mi vam garantujemo izdajnička vlada, uz protest naroda, neće trajati ni par mjeseci“, naveo je Bogdanović.

On je kazao da su svakog mjeseca pobjeđivali „pučiste“ na izborima, ne u, kako je naveo, salonskim i kafanskim podmetačinama, nego na jedinom demokratskom evropskom mjerilu političkog kvaliteta.

„Od sada ćemo vas pobjeđivati svake nedjelje, na svim ulicama i trgovima, a zatim i na svim izbore koji slijede, uključujući i vanredne parlamentarne izbore za koje ćemo se izboriti“, poručio je Bogdanović.

On je za sjutra u 19 sati u Herceg Novom najavio protest protiv, kako je kazao, izdajničke i nepriznate DPS vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS