Bojanić: Očekujem izvinjenje Ibrahimovića

Podgorica, (MINA) – Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić kazao je da očekuje javno izvinjenje lidera Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića zbog, kako je kazao, lažnih teza o fašističkim i antifašističkim putevima.

Bojanić je to kazao u reagovanju na navode Ibrahimovića, koji je u intervjuu agenciji MINA rekao da „moramo što hitnije da se vratimo na evropski put, put evropske, antifašističke Crne Gore”.

“Ervine (Ibrahimović), fotelju ne branim, niti me interesuje, ali očekujem javno izvinjenje zbog ovih lažnih teza o fašističkim i antifašističkim putevima. Daleko od toga da o tome možeš ti da sudiš”, napisao je Bojanić na Tviteru /Twitter/.

