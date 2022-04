Bogdanović: Nema smetnji da Đukanović danas raspiše ostale lokalne izbore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik države Milo Đukanović nema nikakvih smetnji da danas raspiše lokalne izbore za 5. jun u opštinama u kojima su prethodni održani krajem maja 2018. godine, smatra šef poslaničkog kluba Demokrata, Boris Bogdanović.

On je podsjetio da se, saglasno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, lokalni i parlamentarni izbori održavaju najkasnije 15 dana prije isteka mandata odbornicima, odnosno poslanicima.

“Predsjednik Crne Gore apsolutno nema bilo kakvih smetnji da danas raspiše sve lokalne izbore, koji su održani krajem maja 2018. godine, za 5. jun, kada je raspisao izbore za skupštine opština Budva i Tivat”, kazao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, danas je posljednji rok za raspisivanje izbora u pojedinim opštinama, a za preostale se, kako je kazao, to podrazumijeva, jer nikada nije učinjeno drugačije zbog principa racionalnosti.

“Ukoliko se danas ne raspišu preostali lokalni izbori za 5. jun, ušlo bi se u direktno kršenje zakona, ali i u uvođenje presedana i kršenje dobre prakse o održavanju lokalnih izbora u istom danu, kada u približno istom roku ističu četvorogodišnji mandati odbornicima”, smatra Bogdanović.

