Adžić, Marović, Đurović i Novaković Đurović kandidati za ministre

Podgorica, (MINA) – Na sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora Građanskog pokreta (GP) URA, jednoglasno su podržani Filip Adžić, Jovana Marović, Goran Đurović i Ana Novaković Đurović kao kandidati tog GP za ministre u 43. Vladi Crne Gore.

“Predsjedništvo i Glavni odbor jednoglasno su podržali kadrovska rješenja URA-e u budućoj 43. Vladi Crne Gore”, kazali su iz te stranke.

Oni su naveli da su stranački organi imenovali potpredsjednika Filipa Adžića kao kandidata za ministra unutrašnjih poslova, dok su, kao kandidatkinju za ministarku evropskih integracija, imenovali potpredsjednicu Jovanu Marović.

“Kao kandidata za ministra ekonomskog razvoja i turizma, imenovan je potpredsjednik Goran Đurović a kao kandidatkinja za ministarku ekologije i prostornog planiranja, imenovana je politička direktorka Ana Novaković Đurović“, rekli su iz URA-e.

Oni su kazali da su vodili računa o rodnoj ravnopravnosti, dodajući da procentualni omjer u njihovim kadrovskim rješenjima iznosi 50 naprema 50 odsto.

Iz URA-e su naveli da je na sjednicama ocijenjeno kako je ta partija iz političkih procesa, koji su se odigrali u prethodnim mjesecima, izašla kao pobjednik.

Oni su poručili da nijesu odustali od svojih principa, vrijednosti niti programskih načela.

„URA je preuzela odgovornost i uspjela da otpočne proces pomirenja nepomirljivih političkih polova u Crnoj Gori. Započet je proces transformacije crnogorske političke scene ali i društva na bolje i on je sada već nepovratan”, poručili su iz te stranke.

U tom procesu, kako su ocijenili, mnoge političke partije ali i ostali subjekti društva dolaze na ono što su bazične vrijednosti URA-e.

Kako se zaključuje u saopštenju, na sjednici su stranački organi URA-e, za novu članicu Predsjedništva, izabrali Milijanu Vukotić Jelušić.

