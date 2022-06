Abazović uputio pismo podrške Zelenskom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora čvrsto stoji uz ukrajinske prijatelje, što svakodnevno dokazuje i prijemom izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja, poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

On je, u pismu podrške koje je uputio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, izrazio saučešće povodom stradanja i gubitka velikog broja života nevinih ukrajinskih građana.

“Nemjerljivom hrabrošću i dostojanstvom Vaš narod i Vi lično, svakodnevno zadivljujete cijeli

svijet“, poručio je Abazović.

Kako je naveo, u brutalnom i ničim izazvanom bezumlju rata, Ukrajina brani od agresije ne samo

svoju domovinu, nego i cijelu Evropu, kao i demokratske vrijednosti i civilizacijske norme na kojima počiva savremeni svijet.

„Vi ste zajedno s ukrajinskim građanima, više nego iko, čuvajući svoju zemlju, čast i dostojanstvo, pokazali da je Evropska unija (EU) mnogo više od 27 država članica i da se može i mora braniti van svojih sadašnjih granica“, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, zbog toga, pored ostalog, crnogorski građani stoje čvrsto uz ukrajinske prijatelje.

„Što svakodnevno dokazujumo i prijemom izbjeglica iz ratom zahvaćenih područja, koji su u Crnoj Gori našli sigurno utočište“, dodao je Abazović.

On je, kako je saopšteno iz Vlade, u pismu naveo da se Crna Gora, kao država kandidat za članstvo u EU, koja je najdalje odmakla u pregovorima, zalaže za ubrzano pridruživanje u skladu sa zaslugama.

„Politika proširenja je jedna od najuspješnijih politika EU, i želimo da tako i ostane“, istakao je Abazović.

Pored toga, dodao je on, Crna Gora je u potpunosti usklađena sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom i beskompromisno je prihvatila sve restriktivne mjere i sankcije Ruskoj Federaciji, kao znak bezrezervne podrške evropskom zajedništvu u odbrani civilizacijskih vrijednosti.

Crna Gora, kako je naveo Abazović, podržava namjere i želje Ukrajine da dobije status kandidata za članstvo u EU i nada se da će u tome i uspjeti.

On je kazao da je Crna Gora na raspolaganju da, i u praktičnom smislu, podijeli svoje iskustvo u procesu pregovora, na način koji je Ukrajini najprihvatljiviji.

„U skladu sa pomenutim, vjerujem da bi naš skori telefonski razgovor doprinio utvrđivanju daljih mogućnosti pružanja podrške Vlade Crne Gore, NATO zemlje koja doprinosi sa ostatkom

Alijanse globalnoj bezbjednosti i sigurnosti. Molim Vas da primite izraze mog najvišeg uvažavanja“, zaključuje se u pismu Abazovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS