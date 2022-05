Podrška izradi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Podgorica, (MINA) – Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije, kao krovni dokument, bila bi jak podsticaj za normativno i institucionalno djelovanje u cilju suzbijanja te pojave, ocijenjeno je na sastanku ministra bez portfelja Zorana Miljanića sa vršiteljkom dužnosti predsjednice Vrhovnog suda, Vesnom Vučković.

Kako je saopšteno iz Vlade, Vučković je podržala inicijativu za izradu Nacionalne strategije, kao i predlog da se što prije konstituiše Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije.

Ona je podržala i predlog da se predstavnici sudstva i tužilaštava uključe u izradu Strategije, kao i da predstavnici svih državnih institucija koje se bore protiv korupocije i nevladinog sektora budu u Nacionalnom savjetu.

Vučković je, govoreći o lošim uslovima rada u sudovima, kazala da postoje i drugi problemi koji utiču na efikasnost rada sudija, te da je i kovid pandemija znatno doprinijela padu efikasnosti.

„Najbolji pokazatelj rezultata rada sudija su broj završenih i broj ukinutih presuda“, rekla je Vučković.

Ona je, kako se navodi, ukazala i na brojne kadrovske probleme u sudovima i istakla da afera vezane za pojedince iz vrha pravosuđa daju pogrešan utisak kada je riječ o kompletnom sistemu, i da najveći broj sudija profesionalno obavlja svoj posao.

Miljanić kazao je da bi Strategija, kao krovni dokument, bila jak podsticaj za normativno i institucionalno djelovanje u cilju suzbijanja korupcije.

„I da su jedna od najvažnijih karika u lancu institucija koje suzbijaju tu pojavu, koja je u dokumentima evropskih partnera prepoznata kao jedan od najvećih problema crnogorskog društva“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Miljanića, poznato je da sudovi i tužilaštva nemaju adekvatne uslove za rad, pa je neophodno da se to stanje popravi, posebno kada je riječ o uslovima u kojim rade sudije.

„Ako se traži rezultat, neophodno je da se i stvore adekvatni uslovi rada“, kazao je Miljanić.

