Picula: Aktivirati nove reformske procese

Podgorica, (MINA) – U novoj Vladi mora se povećati politička predanost različitih stranaka kako bi parlamentarna demokratija zaista profunkcionisala, kazao je izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Tonino Picula i poručio da je potrebno aktivirati nove reformske procese.

On je ocijenio da je nova Vlada naslijedila brojne poteškoće, koje uporno koče pomirenje i politički, ekonomski i društveni razvoj.

“Razumljivo je da je evrointegracijski put Crne Gore na neki način stavljen na čekanje usljed burnih i destruktivnih događaja na političkoj sceni”, naveo je Picula u intervjuu Pobjedi.

On je dodao da to ne bi nazvao totalnom blokadom, već nekom vrstom odlaganja koje je nastupilo zbog nemogućnosti Crne Gore da se konsoliduje ponajprije u svojim unutrašnjim redovima.

Prema riječima Picule, pretjerana upletenost Crkve i urušavanje institucija ne mogu poslati zeleno svjetlo Evropskoj uniji (EU) o spremnosti Crne Gore da prihvati vrijednosti temeljene na jednakosti, vladavini prava i demokratiji.

“U novoj Vladi Crne Gore mora se stoga povećati politička predanost različitih stranaka kako bi parlamentarna demokratija zaista profunkcionisala”, poručio je Picula.

Kako je naveo, potrebno je da se među svim parlamentarnim strankama i relevantnim učesnicima vodi uključiv dijalog sa ciljem izgradnje snažnog proevropskog stava i demokratske platforme, koja osigurava potrebnu stabilnost i smanjuje političku polarizaciju i radikalizaciju i time ispunjava težnju velikog broja građana za uključenjem u EU.

Političke stranke, kako je rekao Picula, prije svega moraju da nauče da izražavaju stavove unutar institucionalizovanih demokratskih procedura i suzdrže se od svih oblika eskalacije napetosti.

“Uprkos tome što će ovakva formacija trajati godinu, i više je nego potrebno da Vlada postavi primjer i dokaže svojom posvećenošću rješavanju problema da je promjena moguća”, kazao je Picula.

On je dodao da svakako neće biti moguće eliminisati sve probleme koji su se nagomilavali tokom dužeg perioda unutar samo jedne godine, ali da je došao trenutak da se odlučnije stane na kraj stagnaciji.

“Naprosto se moraju aktivirati novi reformski procesi”, naveo je Picula.

On je kazao da neće biti moguće dalje razvijati evrointegracije ako se ne budu angažovali pojedinci koji će biti odgovorni da s administrativne strane pružaju podršku zaključenju procesa pristupanja.

“Naravno da politička volja ostaje najvažniji pokretač promjena. Ne smije se dopustiti da se u ovom trenutku dogodi nekakva disperzija odgovornosti”, istakao je Picula.

Upitan da li smatra da je predlog francuskog predsjednika Emanuela Makrona da se zemlje, koje nijesu članice EU, ujedine u okviru nove političke organizacije, zapravo pokušaj da se spriječi proširenje Unije, on je kazao da taj predlog ne smije biti zamjena za postojeću politiku proširenja EU.

