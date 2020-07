Od večeras visoke kazne za kršenje mjera NKT-a

Podgorica, (MINA) – Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim su propisane oštre prekršajne novčane kazne za nepridržavanje mjera zaštite od širenja koronavirusa, stupio je na snagu.

Zakonom su propisane kazne od 100 EUR do dvije hiljade EUR za svako fizičko lice ako se ne pridržava fizičke distance i ne koristi masku i druga propisana zaštitna sredstva.

„Kao i ukoliko uđe bez zaštitne maske u trgovinu, ugostiteljski, turistički ili drugi objekat, kazino, zanatsku radnju, gradilište, sredstvo javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organ državne uprave i lokalne samouprave“, naveli su iz Vlade.

Zakonom su propisane kazne od 500 EUR do dvije hiljade EUR za odgovorno fizičko lice u državnom organu, organu uprave, lokalne uprave i lokalne samouprave, ukoliko ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance, propisanu ličnu zaštitnu opremu i dezinfekciju objekta.

“Propisane su kazne od dvije hiljade do 20 hiljada EUR za pravno lice, od 200 EUR do dvije hiljade EUR za odgovorno lice u pravnom licu i od 350 EUR do šest hiljada EUR za preduzetnika ako ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance“, navodi se u saopštenju.

Te kazne propisane su i u slučaju neobezbjeđivanja propisane lične zaštitne opreme, kao i ukoliko dozvole osobi bez zaštitne maske ulazak u trgovine, ugostiteljske, turističke i druge objekte, kazina, zanatske radnje, gradilišta, sredstva javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organe državne uprave i lokalne samouprave.

„Kao i u slučaju da ne dezinfikuju objekat ili sredstvo javnog prevoza ili prevoza zaposlenih“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da se uz kaznu za prekršaj pravnom licu i preduzetniku može izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.