Podgorica, (MINA) – Na crnogorskim putevima je od početka godine u saobraćajnim nesrećama poginulo 19 osoba, kazali su iz Uprave policije, apelujući na vozače da savjesnom i pažljivom vožnjom doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz policije su podsjetili da su u teškoj saobraćajnoj nezgodi, koja se danas dogodila na magistralnom putu Podgorica – Cetinje, tri osobe poginule, dok je jedna teško povrijeđena.

Oni su kazali da, i pored pojačanog prisustva saobraćajne policije, preventivnih aktivnosti i pojačanih kontrola, na crnogorskim putevima je od početka godine evidentiran povećan broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama i teškim tjelesnim povredama.

“Na crnogorskim putevima u saobraćajnim nezgodama od početka godine smrtno je stradalo 19 osoba”, kazali su iz policije.

Oni su dodali da posebno zabrinjava što su najčešći prekršaji, zbog kojih su vozači sankcionisani, i dalje neprilagođena brzina, preticanje kolone vozila ili vozila na „punoj liniji”, kao i vožnja pod dejstvom alkohola.

Navodi se da će saobraćajna policija nastaviti sa preventivnim i represivnim aktivnostima u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama.

“Još jednom apelujemo na vozače da svoju vožnju prilagode uslovima na putu i da, savjesnom i pažljivom vožnjom, doprinesu kako svojoj, tako i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju”, zaključili su iz policije.

