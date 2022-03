Nova vlada biće brzo izglasana, Bulajić da zakaže sjednicu

Podgorica, (MINA) – Nova, evropska vlada će biti vrlo brzo izglasana, poručio je poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar, navodeći da je obaveza vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Strahinje Bulajića da zakaže sjednicu parlamenta.

Bulajić je pozvao mandatara Dritana Abazovića da vrati mandat, kako bi se stvorile pretpostavke za formiranje široke tehničke vlade, koja bi trebalo da pripremi opšte izbore.

Konatar je u reagovanju naveo da će nova, evropska vlada biti formirana.

On je još jednom pozvao Bulajića da zakaže sjednicu Skupštine.

“Tako ćemo najbolje vidjeti ko ima većinu, a ko ne”, kazao je Konatar.

Konatar je rekao da vjeruje da je Bulajić svjestan da je na čekanju na desetine akata koji moraju biti usvojeni kako bi se olakšao život građanima Crne Gore i da je, kako je naveo, jedini odgovoran zašto sjednica nije održana.

“Dakle, ovdje više nije pitanje da li će se na prvoj narednoj sjednici birati nova vlada, već nam je sjednica neophodna prije svega kako bi smanjili akcize na gorivo i smanjili porez na dodatu vrijednost na osnovne životne namirnice”, kaže se u reagovanju.

Konatar je kazao da i dalje vjeruje da će Bulajić poštovati sopstvenu riječ, da neće praviti opstrukciju i da će zakazati sjednicu Skupštine.

“A što se tiče nove 43. evropske vlade ona će biti vrlo brzo izglasana i o tome uvaženi kolega Bulajić ne treba da brine”, zaključuje se u reagovanju.

