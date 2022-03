Nikolić: DPS pobjednik izbora u Beranama i Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pobjednik je lokalnih izbora u Beranama i Ulcinju, ocijenio je portparol te stranke Miloš Nikolić.

„U Beranama, i pored proklinjanja i progona naših aktivista i članova od sveštenstva i Uprave policije, ostvarili smo rezultat za hiljadu glasova veći od prvog narednog – Socijalističke narodne partije“, naveo je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da je to pobjeda građanske i proevropske politike u Beranama, uprkos, kako je rekao, svim silama koje su se udružile i upregle da tako ne bude.

Nikolić je naveo da ostaje da se vidi kakav će biti postizborni dogovor.

„Kako neslavno završe koalicije pretendanata na vlast u tom gradu, svjedoče Budva, Tivat“, dodao je Nikolić.

On je ocijenio da je URA u Ulcinju doživjela poraz, jer njena petočlana koalicija nije uspjela da uzme apsolutnu vlast a, kako je naveo, samo je zbog toga i formirana.

„Čak tri mandata je daleko od svog cilja“, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, vlast u Ulcinju zavisiće od DPS-a, DUA i FORCE.

„Abazovićeva URA je, u njegovom Ulcinju, uprkos tome što je upregnut dio državnog aparata da tako ne bude, ostala na samo pet mandata“, rekao je Nikolić.

