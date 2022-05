Abazović: Prisustvovaću samitu Open Balkan u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović kazao je da će prisustvovati samitu Open Balkan u Ohridu i dodao da još nije čuo validan argument za to da ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru.

Abazović, koji je danas učestvovao u akciji čišćenja Kliničkog centra (KCCG), novinarima je rekao da su predstavnici Crne Gore, u statusu posmatrača, i ranije bili na samitima inicijative Otvoreni Balkan.

On je ponovio da treba prihvatiti svaku regionalnu inicijativu koja može da ubrza evropske integracije države, ističući da za članstvo u Evropskoj uniji ne postoji alternativa.

Abazović je kazao da još nije čuo validan argument koji govori u prilog tome da Open Balkan nije dobar za Crnu Goru.

“Ako nije dobar za neku partiju ili političara, neka to kažu. Naši evropski partneri i Sjedinjene Američke Države (SAD) traže da vide ljude koji pričaju, sarađuju i ne emituju probleme“, istakao je Abazović.

On je kazao da svako ko poznaje Europol, navode da će prestati da dijele informacije sa Crnom Gorom, nakon što su pojedine procurile u crnogorske medije, ne bi mogao da tumači kao relevantne.

Abazović je naveo da nije zabrinut oko takvih natpisa i dodao da ono što je dokumentovano ne može da se uništi.

“Nije tačno da neće dijeliti transkipte, Europol će i dalje imati jaku saradnju sa Crnom Gorom. Međutim, i moramo da imamo inicijativu. Ako mislimo da će nama neko sve da servira, to je oprečan način razmišljanja”, rekao je Abazović.

Upitan zašto nijesu procesuirani službenici Uprave policije Petar Lazović i Ljubo Milović, on je kazao da je to pitanje za specijalnog državnog tužioca.

“Trudili smo se da dobijemo novo Specijalno državno tužilaštvo (SDT), i ja sam izuzetno zadovoljan radom specijalnog državnog tužioca u ovom kratkom periodu. Očekujem, kao i u slučaju Vesne Medenice, da će se i u tom slučaju doći do konkretnih rezultata”, rekao je Abazović.

Na pitanje kako je protekao razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Davosu, Abazović je odgovorio da su imali lijep i korektan razgovor, uglavnom o ekonomiji.

“Crna Gora će sa novom Vladom voditi pomiriteljsku politiku sa svim susjedima. Spremni smo na saradnju i naša ruku ja pružena svima, naročito Srbiji. Kažem naročito, jer su sa njima odnosi bili najviše nepotrebno nategnuti”, rekao je Abazović.

Upitan da li će smijeniti rukovodstvo Nacionalnih parkova (NPCG), Abazović je rekao da nijesu zadovoljni stanjem u nacionalnim parkovima, navodeći da govori generalno i da ne adresira nikoga posebno.

“To što se dešava u pojedinim zonama, ne služi nikome na čast. Očekujem osvježenje u mnogim državnim institucijama, pa i u NPCG”, rekao je Abazović.

Govoreći o ubistvu urednika Dana Duška Jovanovića, on je kazao da će se sjutra, nakon polaganja vijenca, izjasniti o tome, dodajući da je mnogo uložio u to da se istraga makne sa mrtve tačke.

Prema riječima Abazovića, mnogi su opstruirali tu istragu.

“Neću odustati od tog slučaja. Pravda ni medijske slobode ne mogu biti potpuni dok se ne riješi ubistvo Jovanovića, i ostalih napada na novinare”, poručio je Abazović.

