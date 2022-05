Marović: Pojednostavićemo pregovaračku strukturu i učiniti je efikasnom

Podgorica, (MINA) – Vlada će pojednostaviti pregovaračku strukturu i učiniti je efikasnom kako bi adekvatno odgovorila na preostale obaveze iz pregovaračkog procesa, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Ona je to poručila na sastanku sa ambasadorom Mađarske u Podgorici Jožefom Neđešijem, na kom je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, potvrđena snažna podrška te države evropskoj integraciji Crne Gore.

Marović je rekla da je Mađarska tradicionalan partner Crne Gore na njenom reformskom putu i da je politička podrška te države u procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU) izuzetno značajna.

“Pojednostavićemo pregovaračku strukturu i učiniti je efikasnom kako bi adekvatno odgovorili na preostale obaveze iz pregovaračkog procesa, približili ga građanima i ponovo učinili živim”, navela je Marović.

Nađeši je poručio da Mađarska ostaje veliki prijatelj Crne Gore i da će nastaviti da joj pruža kako političku, tako i ekspertsku podršku na putu ka punopravnom članstvu u EU.

“Sagovornici su razmijenili mišljenje i dogovorili konkretizaciju modela buduće saradnje na polju evropske integracije”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku Marović sa ambasadorkom Turske u Crnoj Gori Songul Ozan poručeno je da intenzivni susreti na najvišem političkom nivou i redovna i dobra saradnja u bilateralnom, političkom i ekonomskom kontekstu svjedoče dobrim, prijateljskim i sadržajnim odnosima dvije države.

Marović je zahvalila na podršci koju je Turska, kao jedna od najvažnijih saveznica NATO Alijanse, pružala Crnoj Gori na njenom putu ka viziji evroatlantske države.

“Jako su nam značajni i brojni projekti i investicije turskih kompanija u Crnoj Gori, kao i dalja saradnja u ekonomskoj, ali i sferi kulture i nauke”, poručila je Marović.

Ozan je kazala da je uvjerena da će dvije države nastaviti i produbiti dosadašnju dobru saradnju, posebno u ekonomskom kontekstu, ali i naglasila nedvosmislenu podršku budućnosti Balkana u EU.

“Turska podržava stremljenja nove Vlade da uključi sve relevantne predstavnike građana Crne Gore i time pokaže da je zajedništvo i multinacionalno biće Crne Gore jedan od njenih prioriteta”, navela je Ozan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS