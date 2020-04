Manji broj slučajeva ne znači da je epidemija suzbijena

Podgorica, (MINA) – Registrovanje manjeg broja slučajeva obolijevanja od COVID-a 19 u posljednjih nekoliko dana ne znači da je epidemija koronavirusa suzbijena, upozorio je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje (IJZ) Senad Begić i poručio građanima da se ne smiju opuštati.

„Ovo je već četvrti ili peti dan zaredom da registrujemo manje slučajeva i situacija je takva da će neko pomisliti da smo uspjeli u svom naumu, suzbili širenje epidemije i zaustavili novi koronavirus“, kazao je Begić na konferenciji za novinare.

On je poručio građanima da se ne smiju opuštati i “ići za talasom optimizma koji je trenutno zabilježen”.

Begić je podsjetio da je najveći broj slučajeva obolijevanja zabilježen 3. aprila, kada je registovano 37 novooboljelih.

„Spram toga i prosječnog vremena inkubacije za očekivati je da imamo povećanje obolijevanja u danima koji su pred nama“, naveo je Begić.

On je kazao da je glavni razlog za donošenje novih mjera to što je uočeno povećano kretanje stanovništa i broj fizičkih kontakata na otvorenim površinama, a to ponašanje, kako je naveo, još je nedopustivo.

Upitan da li će Tuzi izaći iz karantina nakon 28 dana, i da li to važi za Vrela Ribnička i Biokovac kod Bijelog Polja, Begić je naveo da se situacija u sva tri mjesta pomno prati i da će odluke biti donijete u skladu sa razvojem epidemiološke situacije.

„Mi smo u Tuzima u posljednje vrijeme imali samo dva slučaja koji su dio istog klastera, što znači da su mjere dale rezultate“, dodao je Begić.

Na pitanje da li se do sada neko od građana, a ko nije dio posmatrane populacije, samoinicijativno obratio IJZ i zatražio da uradi test, on je odgovorio da se nijedna medicinska procedura ne radi na zahtjev, a tako je i sa testiranjem na novi koronavirus.

„Sve osobe koje sumnjaju da su bile u kontaktu sa oboljelom osobom, imaju simptome infekcije ili sumnjaju da su inficirani, obraćaju se Call centru, operater ih upućuje i procjenjuje koliki je rizik“, objasnio je Begić.

On je kazao da se kod najvećeg broja takvih slučajeva sprovodi testiranje, što znači da su indikacije prilično široke.

Na pitanje da li izliječeni pacijent može ponovo da se zarazi, Begić je odgovorio da se pojavila i ta informacija, ali da je rano govoriti o takvim stvarima, jer je prošlo tek nekoliko mjeseci od kako je broj oporavljenih počeo da raste.

Upitan da li je planirana masovna dezinfekcija ulaza u Podgorici, sa obzirom na to da jedan od klastera nastao u jednom od ulaza, on je rekao da je to obaveza skupštine stanara, navodeći da postoje i jasne preporuke kako ih čistiti i kada.

Direktor Kliničkog centra ( KCCG) Jevto Eraković kazao je da je zdravstveni sistem Crne Gore stabilan i pozvao građane da se pridržavaju mjera kako bi svakom pacijentu prišli studiozno i kvalitetno.

„Zdravstveni sistem pokazuje sve svoje znakove stabilnosti i trudićemo se da to tako i ostane. Mi smo spremni da radimo, a pridržavanjem mjera biće nam omogućeno da svakom pacijentu priđemo kvalitetno i studiozno“, rekao je Eraković.

On je kazao da zdravstvenih radnika ima dovoljno, tako da u najkritičnijim situacijama postoje ljekari koji su u stažu i studenti medicine koji pomažu i sada u Call centru.

Odgovarajući na pitanje da li bi BSŽ vakcina, koja je dio redovne vakcinacije u Crnoj Gori, mogla biti korisna kod koronavirusa, on je naveo je da postoje različita stanovišta u vezi sa tim.

„Dokazano je da ta vakcina ima određeni uticaj na snižavanje intenziteta respiratornih infekcija, ali to ne može biti razlog olakšanja za zemlju“, rekao je Eraković.

Upitan u kakvom su riziku hronično oboljele osobe, on je kazao da se svakom pacijentu koji je na hroničnom programu hemodijalize uradi epidemiološka anketa i da imaju svu neophodnu zaštitnu opremu.

Kako je dodao, za pacijente iz Tuzi napravili su poseban program.

„Tako da možemo biti zadovoljni odnosom KCCG prema tim pacijentima i stepenom njihove zaštitite“, rekao je Eraković.

Na pitanje da li se razmišlja o tome da se daju dozvole za kretanje osobama koja brinu o bolesnim licima, on je odgovorio da pažljivo analiziraju svaki problem koji se pojavi i da je poseban fokus na starijim građanima.

„Ukoliko vidimo da postoji potreba da se izmijeni neka naredba, naravno da ćemo to uraditi. Od starta smo bili za to da svi oni koji pomažu starijima imaju posebne propusnice“, kazao je Eraković.

Na pitanje koliko je interesovanje građana za psihološku pomoć, s obzirom na to da često naglašava značaj mentalnog zdravlja, on je naveo da su ponosni na projekat koji je pokrenula Klinika za pshijatriju i da je evidentirano više od 200 poziva.

Eraković je podsjetio da građani na poziv 1555 mogu da dobiju savjete od tima stručnjaka.