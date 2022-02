Lukšić: Manjinska vlada neprirodno i iznuđeno rješenje

Podgorica, (MINA) – Manjinska vlada je neprirodno i iznuđeno rješenje, ocijenio je nekadašnji crnogorski premijer Igor Lukšić.

Lukšić je, upitan da li vjeruje da će se formirati manjska vlada, odgovorio kako skoro da postoji konsenzus da treba birati novu izvršnu vlast.

“To je, očigledno, neprirodno i iznuđeno rješenje kojim treba na neki način popuniti aktuelno stanje. Čini mi se, dok ne čujemo sastav i program, nećemo znati ni kako će se pojedini poslanici opredjeljivati”, rekao je Lukšić.

Prema riječima Lukšića, vrlo je važno čuti šta je ambicija i prioritet takve vlade, kao i da li je to vlada koja će da traje ili je njen cilj samo da se pripreme izbori, prenosi portal Antena M.

On je kazao da dominira stav da su izbori najčistije rješenje za izlazak iz političke krize, dodajući da je generalno loše što dva najjača politička subjekta politički ne komuniciraju.

“Siguran sam da je potrebno da Demokratska partija socijalista (DPS) i Demokratski front (DF) sjednu i razgovaraju, to bi bio doprinos smirenju tenzija i traganju za rješenjima koja će biti održiva”, rekao je Lukšić.

On je poručio da bi takav razgovor morao da se desi što skorije.

