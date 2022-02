Konjević: Eventualna nova vlada ne smije da luta

Podgorica, (MINA) – Eventualnoj novoj vladi ne smije se desiti da luta kao što je to bilo sa prošlom, ocijenio je poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

Konjević je kazao da očekuje da se Vlada i njen premijer u tehničkom mandatu ponašaju u skladu sa pozitivnom praksom.

“Svako ko misli da ima podršku poslanika, moraće o tome da obavijesti predsjednika države”, kazao je Konjević novinarima nakon sjednice.

Na pitanje da li će SDP biti dio te nove vlade, Konjević je kazao da ne znaju šta će se desiti.

“Ako se dogovorimo oko principa, ciljeva i prioriteta, možemo razgovarati, ali nećemo trčati u to. Nama opozicija neprincipijelnoj vladi vrlo odgovara”, rekao je Konjević.

