KCCG ove godine dobija 30 specijalista

Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) dobiće ove godine 30 specijalista i još 16 subspecijalista, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da je prošle godine u KCCG, iz privatnih i drugih javnih zdravstvenih ustanova iz zemlje i regiona, prešlo 11 uglednih i dokazanih ljekara.

“U KCCG je trenutno zaposleno oko 2,7 hiljada ljudi, od čega je oko 550 doktora medicine”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS