Janović: Adaptirano i rekonstruisano 56 sportskih projekata

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih je od svog osnivanja, u protekle četiri godine, adaptiralo i rekonstruisalo 56 sportskih projekata, kazao je ministar Nikola Janović.

On je danas obišao sportsku salu podgoričke Osnovne škole Milorad Musa Burzan, koja je rekonstruisana sredstvima Ministarstva sporta i mladih.

Adaptirana sportska sala namijenjena je učenicima od prvog do šestog razreda, kao i djeci koja se bave bazičnim sportovima.

Janović je kazao da sala nije bila funkcionalna prije adaptacije i da je Ministarstvo sporta i mladih omogućilo djeci nove sportske sadržaje u okviru škole.

„Još jedna adaptacija sale, u školi sa 1.600 učenika. Posebno mi je zadovoljstvo što je ta sala, koja je manjeg kapaciteta, do sada bila u potpunosti nefunkcionalna. U narednoj školskoj godini moći će da je koriste djeca od prvog do šestog razreda. Od osnivanja Ministarstva sporta i mladih, u protekle četiri godine, adaptiralo je i rekonstruisalo 56 sportskih projekata. To je izvanredan poduhvat“, rekao je Janović.

On je naglasilo da ministarstvo na čijem je čelu od svog osnivanja želi da stvara uslove djeci koja hoće da se uključe u školska sportska takmičenje.

Direktorica škole Andrea Sokić kazala je da će zahvaljujući ministarstvu sporta učenici nižih razreda imati uređen i bezbjedan prostor za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja, ali i za brojne van nastavne aktivnost.

Ona je podsjetila da je, kada sport u pitanju, ta škola bila i biće poznata u lokalnoj i široj zajednici.

„Razvijanje zdravih navika i stilova života je ulaganje u zdravlje naše djece i svijest o tome mora zaživjeti u školama“, rekla je Sokić.

Ona se zahvalila Janoviću na trudu i zalaganju za razvoj školskog sporta.

„Janović je kao sportista ostvarivao veličanstvene rezultate i bio ponos našeg sporta. U novoj ulozi, čini se, najbolje razumije kolika je važna podrška djeci školskog uzrasta i mladim talentima“, rekla je Sokić.

