Ispitati navode o diskriminaciji pripadnika policije

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) Bijelog Polja pozvale su ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i direktora Uprave policije Zorana Brđanina da što hitnije pokrenu istragu kako bi se ispitali navodi policijskih službenika da su diskriminisani zbog nacionalne pripadnosti.

Iz te partije kazali su da od nadležnih očekuju što hitnije sprovođenje istrage, da oni koji su odgovorni za diskriminaciju budu pozvani na odgovornost, a da diskriminisani službenici dobiju jednaka prava kao i svi ostali zaposleni, shodno radu i profesionalnim kompetencijama.

“Svjedoci smo da su, nakon 30. avgusta 2020. godine, započeli brutalni revanšizam i poruke mržnje, kako prema pripadnicima manjinskih naroda, tako i prema nacionalnim Crnogorcima”, navodi se u saopštenju.

Iz bjelopoljskog odbora SD-a istakli su da nečija nacionalna pripadnost ni u kojem slučaju ne smije da bude povod za diskriminaciju i maltretiranje.

“To je još ozbiljnije ukoliko se dešava unutar državne institucije, u Upravi policije, koja bi trebalo da se stara o poštovanju zakona i štiti prava svih građana”, rekli su iz SD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS