Hapšenje Medenice pozitivan signal za pravosudni sistem

Podgorica, (MINA) – Hapšenje bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice predstavlja pozitivan signal za pravosudni sistem Crne Gore i početak snažnije i odlučnije borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, saopštili su iz Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava (MPLJMP).

Medenica je uhapšena kasno sinoć na Aerodromu u Golubovcima, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Iz MPLJMP su pozdravili hapšenje Medenice.

„Ovaj čin predstavlja pozitivan signal za pravosudni sistem Crne Gore i početak snažnije, odlučnije borbe protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala“, kazali su iz tog resora.

Iz Ministarstva su rekli da rezultati rada novog Tužilačkog savjeta i glavnog specijalnog tužioca postaju vidljivi, i da vjeruju da će ih biti sve više.

„Dajemo punu podršku SDT-u i drugim institucijama koje vode borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, kako ne bi više bilo nedodirljivih u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da svako treba da bude priveden pravdi, jer, kako su naveli, visoki funkcioneri svojim radom moraju služiti građanima kao dobar primjer, a ne kao primjer korupcije i neosnovanog bogaćenja.

