Podgorica, (MINA) – Crna Gora je i dalje čvrsto na evropskom i evroatlantskom putu, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović i dodao da oni koji su željeli da unište temeljne vrijednosti države u tome nijesu uspjeli.

On je, na predavanju na Pravnom fakultetu na temu Crna Gora nakon raspada SFRJ – dostignuća, izazovi i perspektive, kazao da Crna Gora jedino može trajati kao građanska država.

„Građanski karakter Crnoj Gori garantuje samo jaka građanska partija“, rekao je Đukanović.

Kako je dodao, ta jaka građanska partija u stanju je da okupi manje jake građanske partije, okupi i održi na građanskom konceptu i nacionalne partije, i da se na taj način unapređuje multietnička demokratija.

„Oni, zaslijepljeni mržnjom prema Demokratskoj partiji socijalista (DPS), sa željom da sruše DPS, ne žele da primijete da na taj način urušavaju temelj gradjanskoj Crnoj Gori“, kazao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je prošla određena ostećenja tokom ovog jednoipogodišnjeg perioda.

Kako je rekao Đukanović, jasno je da su ugroženii neki ekonomski interesi, funkcionalnost institucija, da je usporen put ka Evropi, da je zdravstveni sistem pokazao određene slabosti.

„Ali je jasno i sljedeće – da svi koji su željeli da unište temeljne vrijednosti Crne Gore u tome nijesu uspjeli“, istakao je Đukanović.

On je naveo da je Crna Gora i dalje nezavisna uprkos želji onih koji su smatrali da će rezultati 30. avgusta 2020. godine voditi do poništenja nezavisnoti.

„I dalje je čvrsto na evropskom i evroatlanstkom putu, članica NATO-a, pouzdan susjed, Crna Gora je stabilno društvo i društvo multietničke demokratije“, dodao je Đukanović.

On je, odgovarajući na pitanje studenata Pravnog fakulteta, kazao da podijeljenost crnogorskog društva smatra jednim od najozbiljnijih ograničenja za postizanje dinamike u realizacije strateških nacionalnih interesa.

„Nije problem u političkim podjelama, problem je ako nemate mahanizme za demokratsko rješavanje tih podjela i političkih razlika“, dodao je Đukanović.

Izlaz je, kako je poručio, u nepokolebljivom instutucionanom razvoju Crne Gore i usvajanju evropskih standarda.

„Tačno je da danas živimo neko vrijeme koje bih kolokvijalno nazvao veremnom političkom šizofrenijom. Imamo situaciju u Crnoj Gori da je najjača građanska partija postala nepoželjan partner, zato što joj je natovarena na leđa konstrukcija kako je to kriminalizovana partija“, kazao je Đukanović.

Ta konstrukcija, kako je naveo, nastajala je kao posljedica iskomplekisrane nemoći konkurencije koja nije uspijevala da za sve to vrijeme pobjedi.

Đukanović je, na početku predavanja, rekao da na Balkanu gotovo da nije bilo dosadnog perioda istorije.

„Ali ono što je novina jeste da danas cijeli svijet praktično liči na uvećani Balkan. Ovo je vrijeme obnovljenih konfrontacija na geopolitičkoj sceni, vrijeme gdje smo došli do retorike o eventualnoj upotrebi nuklearnog naoružanja, izrazite napetosti i velike neizvjesnosti“, kazao je Đukanović.

On je rekao da je generacija kojoj pripada imala privilegiju da ostvari ono što je bio cjelovjekovni san raznih generacija u Crnoj Gori – da obnovi nezavisnost.

„Na vašoj generaciji je da sada marljvim i odgovornim radom i brigom za nacionalne interese države, Crnu Goru što bolje pozicionira u tom evropskom i evroatlantskom miljeu“, poručio je Đukanović.

On je naveo da vjeruje da su pametno odabrali strateški kurs kretanja zemlje.

„Zato što smo u svim prelomnim periodima u ranijoj i novijoj istoriji bili na strani evropskih vrijednosti i zato što vjerujemo da treba da budemo organski dio savremene evropske civilizacije, sastavni dio evropskog kulturnog kruga“, dodao je Đukanović.

On je ocijenio da je Crna Gora vrijeme raspada zajedničke države dočekala nespremno.

„Uz to što nijesmo dovoljno dobro percipirali, rekao bih da je u Crnoj Gori specifično stanovao jedan iskreniji i dublji jugoslovenski idealizam nego u nekim drugim bivšim jugoslovenskim državama“, kazao je Đukanović.

U Crnoj Gori se, kako je rekao, u tom vremenu odbijala mogućnost kraja Jugoslavije.

„Jer smo negdje bili zadovoljni svim onim blagodetima koje smo ostvarili u periodu socijalističke izgradnje, nakon Drugog rata do 90-ih godina prošlog vijeka. Ne treba nipošto potcijeniti te domete, bilo je to vrijeme intenzivnog ekonomskog i ukupnog razvoja Crne Gore u okviru Jugoslavije“, naveo je Đukanović.

On je podsjetio da je Crna Gora jedina bivša jugoslovenska država na čijoj teritoriji ranih devedesetih godina nije bilo rata.

„U Crnoj Gori smo prvi put u našoj dugog istoriji, birajući između rata i mira, odabrali mir. To je za mene bio prvi nagovještaj novog sistema vrijednosti“, rekao je Đukanović.

On je naglasio da je veoma važno da se u tom vrtlogu ratnih opasnosti ranih devedesetih godina razborito odlučilo da se očuva mir.

Đukanović je kazao da je već 1994. godine postalo jasno da se unutar nove dvočlane federacije Srbije i Crne Gore teško obezbjeđuje ravnopravnost Crne Gore.

Zato su se, kako je rekao, u jeku međunarodnih sankcija opredijelili da promovišu ideju ekonomske samoodrživosti.

„Uspjeli smo u tome, od tada Crna Gora živi samo od prihoda koje ostvaruje na svojim dobrima i od tada smo obezbijedili i vrlo intenzivan ekonomski rast i društveni razvoj države“, naveo je Đukanović.

On je kazao da to smatra veoma važnom prekretnicom, početkom snaženja samopouzdanja i postavljanja dobrog temelja za ono što će uslijediti kasnije, a to je potpuno jasno profilisanje politike koja će biti zasnovana na nacionalnim interesima Crne Gore.

Govoreći o periodu nakon 2006. godine, Đukanović je rekao da je taj period takođe jedno dostignuće na koje bi svi trebalo da budu ponosni.

„Crna Gora je uoči referenduma, objašnjavajući zašto obnova nezavisnosti, tvrdila nije to namirivanje računa iz istoije, nego je to odgovoran odnos prema budućnosti. Naš izbor je evropska i evroatlantska budućnost“, kazao je Đukanović.

On je podsjetio na period 2015. i 2016. godine, period, kako je rekao, izuzetnog zaoštravanja bezbjednosnih prilika u Crnoj Gori iz jednog razloga.

Prema riječima Đukanovića, to je već vrijeme ozbiljnog poremećaja u geopolitičkim odnosima na relaciji Istok – Zapad.

„Tadašnji državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država je kazao da je Crna Gora na liniji vatre. Do tada se NATO uvijek širio tako što je više zemalja odjednom postajalo članica NATO“, naveo je Đukanović.

Rusija je, kako je kazao, željela da na Blakanu pošalje poruku Evropskoj uniji (EU) i NATO-u da ne mogu da se šire bez njene saglasnosti.

„Rusija je pokušala uz pomoć beogradske platforme da organizuje državni udar u Crnoj Gori. Crna Gora se odbranila, pola godine nakon toga formalizovala članstvo u NATO. Danas je već pet godina članica najprestižnijeg vojnog i političkog saveza u istorji čovječanstva“, naveo je Đukanović.

On je rekao da je nastavljen hod ka EU, da su otvorena sva pregovaračka poglavlja, zatvorena samo tri.

„Ali i danas smo ubjedljivo zemlja lider u pregovaračkom procesu s EU. Danas nema sumnje da ukoliko bi se uskoro normalizovala politika proširenja EU, ukoliko bi se vratila staroj dinamici, Crna Gora bi, i to nekoliko godina prije svih ostalih, postala prva naredna članca EU“, istakao je Đukanović.

On je ocijenio da je posljednjih godina gotovo potpuno zaustavljena politika prosirenja EU.

Prema riječima Đukanovića, EU je previdjela da u geopolitici nema vakuma, tamo gdje nema jednih dolaze drugi.

„Tamo gdje je izostala ofanzivnija politika proširenja sa zapada ubacile su s treće strane. Ne sve sa istim intenzitetom i ciljem, sa najpogubijim intenzitetom to je radila Rusija. Vidimo gdje je to danas završilo“, naveo je Đukanović.

On je naglasio da je između stabilnosti Balkana i evropske i evroatlantske integracije apsolutno znak jednakosti.

„A to mora probuditi EU i NATO da preuzmu odgovornost, ulogu u odnosu na Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan i obezbijede dinamičnu integraciju i podstaknu zapadnobalkanska društva i vlade na ozbiljniju posvećenost reformama“, istakao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS