Fejzić: Mjesec Ramazana prilika da se uzdignemo od svakodnevice

Podgorica, (MINA) – Mjesec Ramazana je prilika za uzdizanje od svakodnevice i navika koje prolaznost prikazuju kao vječnost, kazao je reis Islamske zajednice Rifat Fejzić čestitajući praznik muslimanima u Crnoj Gori i dijaspori.

On je u ramazanskoj poruci poručio da radost vjernika ne može biti potpuna dok se na raznim područjima širom planete lije nedužna krv.

Fejzić je naveo da je mjesec Kurana i posta, nemjerljive milosti i samokontrole.

“Mjesec prilike da se uzdignemo od svakodnevice i navika koje nam prolaznost prikazuju kao vječnost”, rekao je on.

Prema njegovim rije;ima, mjesec Kurana je prilika da se ostvari bliskost sa sobom, članovima porodice, ljudima i stvoriteljem.

“Da se osnažimo duhovnošću neprobojnom za materijalna koplja i osvojimo slobodu nad sopstvenim porivima i strahovima. Da probudimo usnulu empatiju i pokažemo solidarnost prema bolesnima, siromašnima, prognanima i obespravljenima. Da nikad ne budemo na strani tlačitelja”, dodao je Fejzić.

On je rekao da nakon dva Ramazana u okolnostima restriktivnih mjera zbog pandemije, ovog Ramazana ima razloga za radovanje zajedničkim ibadetima, teravijama u džematu i iftarima.

“Međutim, radost vjernika ne može biti potpuna dok se na raznim područjima širom planete lije nedužna krv. Jer vjernik se sa prirodnim katastrofama i bolestima miri znajući da su od stvoritelja, dok u stradanjima koja uzrokuju ljudi ne vidi nužnost već samo nehumanost”, kazao je Fejzić.

Prema riječima Fejzića, ljudska oholost i samoljublje nijesu nikad znali za boga i pravdu, niti za mir i slobodu.

“Njihove lance raskivali su jednako i Musa, a.s. (Mojsije), i Isa, a.s. (Isus), i Muhammed, a.s., neka je mir Božiji sa njima. Toj smo misiji i mi posvećeni. Ramazan nas podsjeća da su iskušenja prolazna a vjera u stvoritelja vječna”, naveo je Fejzić.

On je rekao da “smo stvoreni da pozivamo na pravdu jednaku za sve i da se za nju borimo, da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla”.

“Neka nas Ramazan ojača u tome. Neka stvoritelj bude uz nas i sve pravedne ljude. Neka naša djela budu od koristi nama samima, našoj užoj i široj zajednici i cijelome ummetu. Neka se blagost Ramazana ogleda u nama kroz solidarnost, umjerenost, lijepu riječ i pažnju prema svima”, kazao je Fejzić.

On je rekao da treba činiti dovu Allahu, “da nam pomogne i primi naš post i da nas u blagom mjesecu obaspe milošću i oprostom”.

Fejzić je u to ime svim muslimankama i muslimanima u Crnoj Gori i dijaspori čestitao Ramazan.

