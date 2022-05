Đurović: Pred aktuelnim sazivom Skupštine važni izazovi

Podgorica, (MINA) – Konstruktivna saradnja Skupštine i Vlade može da doprinese ubrzanju reformskih procesa u Crnoj Gori, kazala je predsjednica parlamenta Danijela Đurović i poručila da su pred aktuelnim skupštinskim sazivom važni izazovi.

Đurović je, na sastanku sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom, naglasila da je Crna Gora snažno posvećena kontinuiranom unapređenju odnosa sa Velikom Britanijom.

Prema njenim riječima, frekventna komunikacija dvije zemlje predstavlja primjer dobre saradnje i sveukupne podrške reformskom putu Crne Gore.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, upoznala Piča sa ambicioznim planom u pogledu reformi u oblasti vladavine prava i navela da očekuje da će širok parlamentarni dijalog doprinijeti reformama u ključnim oblastima.

Ona je ukazala na snažnu opredijeljenost crnogorskih zvaničnika u pogledu evropske aspiracije i naglasila da integracija u Evropsku uniju (EU) predstavlja okosnicu parlamentarne većine.

„Tokom sastanka, Đurović je poručila da su pred aktuelnim sazivom Skupštine važni izazovi, akcentujući da konstruktivna saradnja parlamenta i Vlade može doprinijeti ubrzanju reformskih procesa u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Ona je istakla da je za dalji napredak Crne Gore naročito značajno postizanje dijaloga u vezi sa imenovanjima u pravosuđu.

„Na nama je da iskoristimo ovu priliku i izaberemo nezavisne i profesionalne pojedince koji će isporučiti rezultate. Vjerujem da u sistemu postoje kvalitetni kadrovi kojima treba pružiti priliku“, navela je Đurović.

Ona je, kako je saopšteno, naročito potencirala uspješnu saradnju koju su Crna Gora i Velika Britanija do sada ostvarile na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i navela da očekuje da će ona biti intenzivno nastavljena.

„Govoreći o aspektu aktuelnih geopolitičkih dešavanja, sagovornici su konstatovali da je u teškom trenutku za Ukrajinu i Evropu potrebno pokazati zajedništvo i poslati poruku ohrabrenja Zapadnom Balkanu“, kaže se u saopštenju.

Đurović je navela da je Crna Gora kredibilan evropski partner i da članstvo u NATO daje dodatnu sigurnost i podsticaj.

Ona je, kako se navodi, pozdravila interesovanje britanskih zvaničnika za stanje u Crnoj Gori.

Pič je kazao da je zadovoljan optimističnim porukama u pogledu reformi i naglasio da krucijalne promjene mogu ubrzati evropski put Crne Gore.

On je naveo da je uvjeren da će nova parlamentarna većina uspješno odgovoriti na brojne izazove i u tom smislu naglasio da Velika Britanija ima za cilj da pomogne ubrzanju evropske integracije regiona, što predstavlja pravu priliku za građane i cjelokupan prosperitet.

Pič je rekao da reperkusije rata u Ukrajini iziskuju regionalnu kooperativnost i da postoje brojna pitanja kojima treba pažljivo pristupiti.

On je poručio da Velika Britanija ostaje prijatelj i partner Crnoj Gori.

