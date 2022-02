Đukanović vratio na ponovno odlučivanje izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio je na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, saopšteno je iz kabineta predsjednika.

“Na osnovu člana 94 stav jedan Ustava, vraćam na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je Skupština donijela na sjednici održanoj 4. februara”, kaže se u dokumentu.

Đukanović je u obrazloženju naveo da je 26. januara donio Odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Beranama i Ulcinju, koja je stupila na snagu danom donošenja.

“Želim da ukažem da bi se proglašavanjem ovog zakona, njegovim stupanjem na snagu i postupanjem Predsjednika Crne Gore saglasno njegovom smislu i duhu, otvorilo pitanje očuvanja ustavnosti i zakonitosti”, naveo je Đukanović.

On je dodao da bi se time otvorila i pitanja pravne sigurnosti u političkom i pravnom sistemu države, kao i poštovanja ustavne zabrane retroaktivnog dejstva zakona i drugih propisa.

“Na osnovu izloženog, cijenim razložnim da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi vrati Skupštini na ponovno odlučivanje”, rekao je Đukanović.

