Đukanović: Građani da izaberu politiku koja je očuvala mir

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kazao je da očekuje da će svi zdravomisleći građani 30. avgusta izabrati politiku koja je očuvala mir i stabilnost i u najturbulentnijim balkanskim previranjima.

On je, kako je saopšteno iz DPS, u okviru kampanje za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore u Tivtu, posjetio tu opštinu i susreo se sa brojnim građanima, partijskim aktivistima i članovima opštinskog odbora.

Đukanović je kazao da očekuje da će svi zdravomisleći građani izabrati 30. avgusta politiku koja je, kako je naveo, mirnim i demokratskim putem, poštujući najstrožije kriterijume, obnovila nezavisnost i odlučno trasirala bespovratni put održivog ekonomskog razvoja a zatim na tim temeljima infrastrukturno nadgradila cijelu Crnu Goru.

“Uvela je u najmoćniji vojnopolitički savez u istoriji, učinila je liderom u procesu evropskih integracija sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima i osjetno unaprijedila kvalitet života crnogorskih građana“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, izbor je posebno lak „kad u našoj političkoj konkurenciji vidimo isključivo ponudu destrukcije svega što je mukotrpno čuvano i stvarano, politiku izdajstva i potčinjavanja drugome, čega je u Crnoj Gori odvajkada svakog normalnog čovjeka bilo stid“.

„Ne postoji kod njih bilo kakva vizija razvoja Crne Gore, jer kako stoje stvari – oni žele da Crne Gore nema. Ovoga puta su na politički teren izašli svi igrači onih inostranih kreatora politike kojima nije prvi put da se miješaju u crnogorski izborni proces”, rekao je Đukanović.

Iako, kako je kazao, tri koalicije djeluju u više kolona, njihov savez predstavlja “političku pješadiju velikosrpskog nacionalizna u Crnoj Gori, čiji je zadatak da Crnu Goru vrati natrag u prošlost”.

Đukanović je rekao da su prvo nudili da se Crna Gora vrati u okrug proširene Srbije, „pa nakon toga da napustimo evropski put i da se vratimo pod interesni kišobran Rusije”.

“A sada – da nam put u budućnost osvijetli Srpska pravoslavna crkva (SPC) sa svojim srednjovjekovnim dogmama“, dodao je Đukanović.

On je kazao da ne vjeruje u taj put i da je uvjeren da se iza toga skrivaju zle namjere prema Crnoj Gori.

„Prema temeljnim dokumentima kojima se opredjeljuje kurs SPC, ona treba da čuva, afirmiše i razvija srpske nacionalne interese”!“, naveo je Đukanović.

On je kazao da to savršeno razumije, ali kada se to radi na prostoru države Srbije.

„Međutim, kada sa tom idejom dođete u Crnu Goru, onda je jasno da vi želite da mijenjate naš identitet. Vi želite da posrbite Crnu Goru. I to vladike rade vrlo prilježno. Do juče koliko – toliko skriveno, a sada otvoreno rade vođeni logikom: pravoslavlje jednako srpstvo“, smatra Đukanović.

On je rekao da od lidera opozicije očekuje godinama samo dvije rečenice.

“Jedna je – priznajemo demokratsku volju građana Crne Gore na referendumu 2006. godine. Druga je – priznajemo ono što su strateška dokumenta Crne Gore da ide putem evropskog razvoja. Treću ne očekujem“, kazao je Đukanović.

Kako je rekao, svaka treća i sljedeća može da bude bjesomučna kritika vlasti.

„Ali tada ćemo mi biti relaksirani. Tada nećemo govoriti o istorijskim izborima. Govorićemo o izborima kao jednoj političkoj demokratskoj svetkovini, gdje ljudi dobiju šansu da biraju personalnu strukturu vlasti ali da se ništa strateški ne može promijeniti u sadašnjosti i budućnosti naše države”, kazao je Đukanović.

On je rekao da oni koji se kandiduju svojim alternativnim programima na ovim izborima, upravo žele da sunovrate Crnu Goru sa evropskog puta, da joj oduzmu državnost i da je vrate u status privjeska jedne susjedne i veće države.

“To je zapravo poenta ovih izbora, i zbog toga, naravno, moramo sa nikad većom odlučnošću odbraniti ono što je naša tekovina i odbraniti ono što je naše pravo da upravljamo svojom budućnošću”, istakao je Đukanović.

On je rekao da se nigdje bolje ne može odslikati djelovanje DPS od sticanja nezavisnosti a i ranije, nego u Tivtu, što je svjedočanstvo dugoročno uspješne politike.

Đukanović je istakao politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, i velika ulagaja u sve djelove države.

“Obnovili smo državu, stavili je na evropski kolosjek i krenuli da gradimo infrastrukturu. Sada se stvaraju uslovi da ćemo moći svi dobro da živimo koristeći na održiv način obilne resurse kojima Crna Gora raspolaže i u južnom i u sjevernom regionu“, rekao je Đukanović.

On je kazao da su uložili mnogo u sjever, navodeći da se samo sedam novih hotela se gradi u Kolašinu.

“Psihološka barijera je probijena. Ljudi su krenuli da investiraju u ono što su kapaciteti sjevera i to je velika radost svih nas, jer smo do skoro imali djelimično iskorišćene resurse, slabo razvijen sjever, i veliki pritisak ljudi sa sjevera prema jugu, jer su logično ljudi bili mobilni, kretali su se tamo gdje su mogli bolje da žive“, smatra Đukanović.

On se, u ekonomskom dijelu predstavljanja ponude DPS, osvrnuo na nedavnu kritiku “nosioca antidržavne koalicione liste, što Crna Gora koristi EUR, kad se požalio da ne možemo da ga štampamo”.

Đukanović je kazao da “smo se ovakvim i sličnim tvrdnjama uvjerili u ekspertske domete naših konkurenata”, navodeći da “smo prije više od dvije decenije od štampanja novca u Topčideru pobjegli glavom bez obzira”.

On je podsjetio da je uvođenje stabilne valute, najprije marke, a kasnije EUR, doprinijelo privlačenju investitora i bila značajna odluka koja je pospješila svijest o važnosti nezavisnosti Crne Gore.

Đukanović je istakao da se DPS prije svega predstavlja rezultatima, za razliku od konkurencije koja se, kako je naveo, predstavlja željama, a sa druge strane bjesomučno kritikuje DPS.

Govoreći o novim ulaganjima i investicijama, on je napomenuo da kapital traži garancije poput stabilnosti i sigurnosti, „i da te kategorije svakako predstavljaju pretpostavke za ostvarenje našeg strateškog cilja – evropskog kvalitet života naših građana“.

“Ne zaboravimo, ključni naš resurs su ljudi”, zaključio je Đukanović, i kazao da očekuje da će DPS ubjedljivo pobijediti i u Tivtu i na parlamentarnim izborima.