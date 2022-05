Đukanović: Crna Gora spremna da intenzivira reforme

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je apsolutno spremna da intenzivira reforme, usvoji standarde i obezbijedi implementaciju evropskog sistema vrijednosti, poručio je predsjednik države Milo Đukanović.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da se Đukanović sastao sa grupom studenata evropskog koledža iz Natolina, predvođenih ambasadorom Tomasom Majr Hartingom, u okviru njihove studijske posjete Crnoj Gori i regionu, a na inicijativu austrijskog ambasadora u Podgorici Karla Milera.

Kako su naveli, Majr Harting je upoznao studente evropskog koledža sa postignućima Crne Gore i ulozi Đukanovića u očuvanju mira, obnovi nezavisnosti države, ostvarenju članstva u NATO i predvodničkoj poziciji u pregovorima sa Evropskom unijom (EU).

Đukanović je kazao da je sastanak bio prilika da pošalje poruku da je jedina dobra budućnost Zapadnog Balkana u evropskim i evroatlantskim integracijama.

On je rekao da je posljednjih godina u politici proširenja EU i ostvarivanju vizije ujedinjene Evrope bio prisutan zastoj.

“Vjerujemo da će krajnje neprijatan događaj ruske agresije na Ukrajinu značiti istovremeno i buđenje i dodatni podsticaj u politici Brisela i drugih evropskih centara u odnosu na politiku proširenja i doglednu budućnost zemalja Zapadnog Balkana u EU”, smatra Đukanović.

On je poručio da savršeno dobro razumije da Zapadni Balkan mora ispuniti svoj dio obaveza.

“Moramo intenzivirati reforme, usvojiti standarde, obezbijediti implementaciju evropskog sistema vrjednosti da bi sve zemlje regiona bile organski dio savremene evropske integracije. Crna Gora je apsolutno na to spremna i vjerujem da ćemo nastaviti da igramo ulogu promotera evropskog sistema vrijednosti na Zapadnom Balkanu”, rekao je Đukanović.

On je, odgovarajući na pitanje kakvu ulogu Evropskog koledža vidi u oblikovanju budućnosti Evrope, kazao da je primjetan pad kvaliteta politike, ne samo u Evropi, već i na globalnoj sceni.

“Mislim da to donosioce odluka mora da pokrene i da moramo da regujemo na tu tendenciju”, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, najbolja reakcija je unaprijediti obrazovanje, u ovom slučaju političko obrazovanje.

“Mislim da je Evropski koledž jedno takvo mjesto koje, koristeći se i ovakvim načinima sticanja znanja kroz studijska putovanja, osposobljava mladu generaciju, uključujući i današnji auditorijum, među kojima su ljudi koji će u bliskoj budućnosti biti donosioci političkih odluka u svojim zemljama ili u EU”, rekao je Đukanović.

