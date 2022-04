ZKO pozvao na prekid bojkota Skupštine

Podgorica, (MINA) – Zajednički konsultativni komitet (ZKO) Evropske unije (EU) i Crne Gore pozvao je parmentarne stranke da prevaziđu polarizovanu političku klimu i prekinu opstruktivnu praksu bojkota Skupštine.

Članovi ZKO-a su, u zajedničkoj deklaraciji, pozvali političke aktere da se uključe u dijalog, kako bi što prije bila formirana nova i stabilna vlada.

Kako prenosi Pobjeda, iz ZKO-a su poručili da građani od političkih aktera očekuju da zajedno rade i prevaziđu svoje razlike kako bi Crna Gora, “najnaprednija država među zemljama kandidatima za članstvo u EU, mogla da sprovede vitalne reforme i izbori svoje mjesto u Uniji”.

“Članovi komiteta sa zadovoljstvom konstatuju da se crnogorska ekonomija kontinuirano oporavlja”, kaže se u dokumentu.

Kako se navodi, to je uglavnom rezultat snažnog učinka turizma u prošloj godini, “iako se tek treba vratiti na nivoe prije pandemije”.

Iz ZKO-a su, osvrnuvši se na nagli pad budžetskog deficita u prošloj godini, napomenuli da se čini kako se stopa nezaposlenosti vraća na nivoe prije pandemije, prenosi Pobjeda.

U Komitetu su poručili da su zabrinuti zbog stalno visokog nivoa nezaposlenosti, od 15 odsto i porasta nezaposlenih građana.

Članovi ZKO-a su rekli kako su svjesni potencijalnih ekonomskih i društvenih posljedica po Crnu Goru zbog sankcija uvedenih Rusiji, imajući u vidu visok udio Rusije u stranim direktnim investicijama, kao i visok procenat turista iz Rusije i Ukrajine koji tradicionalno posećuju državu.

Oni su pozvali crnogorske vlasti da nastave da u potpunosti prate EU mehanizme.

Komitet je pozdravio što je Crna Gora nastavila da se u potpunosti usklađuje sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući sankcije protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu.

“Podstičemo Crnu Goru da preduzme neophodne korake da brzo i u potpunosti implementira usvojene restriktivne mjere. Takođe ohrabrujemo Crnu Goru da nastavi sa ovom dobrom praksom”, poručili su iz ZKO-a.

Članovi Komiteta su pozdravili izvještaj Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za prošlu godinu, i naveli da žale što je napredak države na njenom evropskom putu ocijenjen ograničenim.

“Crna Gora bi trebalo da uloži sve napore da ispuni privremene standarde za poglavlja 23 i 24, koja određuju ukupan tempo pregovora i predstavljaju prekretnicu, prije nego što se krene ka privremenom zatvaranju drugih poglavlja ili klastera, što bi takođe trebalo ostati u fokusu”, smatraju u ZKO-u.

Oni su pozdravili “proaktivan pristup ubrzavanju glavnih aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa”, što se, kako smatraju, može vidjeti u pokretanju Vladinog akcionog plana za adresiranje ključnih preporuka u prošlogodišnjem izvještaju EK.

Članovi Komiteta su istakli da politika ne bi trebalo da ima prednost nad vladavinom prava i da sva imenovanja moraju biti depolitizovana, transparentna, sprovedena prema dobro utvrđenim kriterijumima.

“Trebalo bi prekinuti kontinuiranu praksu bliskog preplitanja političkih partija i administracije, koja vodi nepotizmu”, istakli su iz ZKO-a.

Oni su kazali da su zadovoljni značajnim skokom podrške građana Crne Gore članstvu zemlje u EU, dodajući da je EU najveći strani finansijski donator u državi.

U Komitetu su, osvrnuvši se na program Evropa sad, pozdravili početne napore crnogorske vlasti u borbi protiv sive ekonomije, ali i upozorili na moguće probleme u njihovoj implementaciji i održivosti zbog ionako visokog javnog duga Crne Gore.

