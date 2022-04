Zelenski optužio Rusiju za genocid

Kijev, (MINA) – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da je počinila genocid u Ukrajini.

Govoreći za CBS News, Zelenski je rekao da narod Ukrajine ne želi da ga Rusija pokori i da je zbog toga uništen i istrijebljen.

Na pitanje da li akcije Rusije predstavljaju genocid, Zelenski je odgovorio “Zaista, ovo je genocid. Eliminacija cijele nacije i naroda”, prenosi Slobodna Evropa.

Kako je rekao, u Ukrajini ima više od 100 nacionalnosti i da se “ovdje radi o uništavanju i istrijebljenju svih ovih nacionalnosti”.

Zelenski je u video obraćanju naciji rekao da će svaki zločin okupatora na teritoriji Ukrajine biti istražen, prenosi BBC.

On je dodao da će svako ko je kriv za takve zločine biti “pronađen i kažnjen”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS