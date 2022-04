Zelenski optužio Rusiju da želi da uništi istočni region Donbasa

Kijev, (MINA) – Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da želi da uništi cio istočni region Donbasa, dok poslednje preostale ukrajinske snage pružaju otpor u strateškoj luci Mariupolj, javila je danas agencija Frans pres.

Moskva se zalaže za pobjedu u tom gradu na Azovskom moru, na jugu Ukrajine, dok radi na preuzimanju kontrole nad Donbasom i stvaranju kopnenog koridora do već anektiranog Krima.

Ukrajinske vlasti pozvale su građane Donbasa da se kreću na zapad kako bi izbjegli rusku ofanzivu velikih razmjera kojom ruska vojska želi da zauzme regione Donjeck i Lugansk.

“Ruske trupe se spremaju za ofanzivnu operaciju na istoku naše zemlje u bliskoj budućnosti. Oni žele da bukvalno dokrajče i unište Donbas”, rekao je Zelenski u noćnom obraćanju naciji 17. aprila, prenosi Slobodna Evropa.

Mariupolj je postao simbol neočekivano žestokog otpora Ukrajine, otkako su ruske trupe otpočele invaziju 24. februara.

“Grad još nije pao”, rekao je premijer Denis Šmihal.

“Tamo su još naše vojne snage, naši vojnici. Zato će se boriti do kraja”, rekao je on za američku televiziju ABC.

Mnogi civili u Mariupolju, uključujući i djecu, takođe se kriju u fabrici Azovstal, rekao je za lokalnu televiziju šef gradske patrolne policije Mihail Veršinjin. Dodao je da su se civili tu sklonili od ruskih vojnika i granatiranja.

