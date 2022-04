Završena adaptacija garaže u Ulici Novaka Miloševa

Podgorica, (MINA) – Gradsko preduzeće Parking servis Podgorica završilo je adaptaciju garaže u Ulici Novaka Miloševa, čime je i taj objekat u strogom centru grada u potpunosti osavremenjen i nudi bolji kvalitet usluge korisnicima, saopšteno je iz Glavnog grada.

Navodi se da je, kao što je ranije najavljeno, na tragu procesa digitalizacije poslovanja Parking servisa i promocije ideje Podgorica smart city, Parking servis raspisao tender za nabavku sistema automatske kontrole vozila na opštim parkiralištima – “Oko sokolovo”.

“Ovaj projekat podrazumijeva nabavku električnog vozila, uspostavljanje informatičke platforme za unapređenje rada službe za kontrolu i naplatu parkiranja i održavanje softvera i zakup web prostora”, kaže se u saopštenju.

Iz Glavnog grada su kazali da je osnovni cilj predmetne nabavke ubrzanje procesa rada, prvenstveno u segmentu naplate i terenskog djelovanja kontrole parkiranja uvođenjem novih tehnologija koje ubrzavaju evidenciju parkiranih vozila povećavaju efikasnost rada.

“Takođe nabavkom vozila na električni pogon zaokružuje se prethodno započeti proces podizanja energetske efikasnosti rada Parking servisa kroz instalaciju stanice za punjenje električnih vozila i skorijim postavljanjem solarnih panela za rad iste u garaži u Ulici arhitekte Milana Popovića”, navodi se u saopštenju.

