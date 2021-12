Zaplijenjeno više od 37 kilograma kokaina

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave policije i Uprave prihoda i carina, na graničnom prelazu Debeli brijeg, uhapsili su albanskog državljanina P. S. (55) u čijem vozilu je pronađeno više od 37 kilograma kokaina.

Iz policije su kazali da su jutros spriječili krijumčarenje kokaina preko graničnog prelaza Debeli brijeg na izlazu iz Crne Gore.

“Na graničnom prelazu Debeli brijeg policijski i carinski službenici su oko osam sati i 30 minuta izvršili kontrolu vozila „VW“ albanskih registarskih oznaka kojim je upravljao P.S. (55) a u kojem su se nalazili E.S. (50) i S.S. (18), svi državljani Albanije”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je kontrolom vozila u specijalno napravljenom bunkeru pronađeno i oduzeto 35 pakovanja sa kokainom, ukupne težine oko 37,3 kilograma.

Navodi se da je P.S. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

P. S. će, kako se dodaje, uz krivičnu prijavu biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

