Zaplijenili robu vrijednu 6,5 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) na ulazu u Crnu Goru, na Carinskom terminalu Bijelo Polje, zaplijenili su neprijavljenu robu vrijednu 6,5 hiljada EUR.

Iz UPC je saopšteno da je kontrolom kamiona srpskih registarskih tablica, kojim je upravljao srpski državljanin, pronađena neprijavljena roba u vidu pčelarske opreme.

“Vrijednost oduzete robe je procijenjena na 6,5 hiljada EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su izdata dva prekršajna naloga u iznosu od 5,5 hiljada EUR i da je neprijavljena roba oduzeta.

Iz UPC su dodali da će nastaviti da rade na suzbijanju, sprečavanju i otkrivanju svih vidova krijumčarenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS