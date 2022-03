Vukšić: Prepoznajemo konstantne prijetnje po nacionalne interese

Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbijednost (ANB) prepoznaje konstantne prijetnje po nacionalne interese Crne Gore, kazao je direktor ANB-a Dejan Vukšić.

Vukšić je, Televiziji Vijesti, kazao da opasnost od miješanja stranih službi u crnogorske političke prilike dolazi od zemalja koje nijesu partnerske.

On je na konstataciju da je riječ o Rusiji, uputio potvrdan komentar.

Prema riječima Vukšića, ANB obraća posebnu pažnju na kontra-obavještajnu djelatnost i prisustvo stranih službi u Crnoj Gori.

“Svaka država ima pravo da delegira diplomate, ali ANB prati da li u nekim slučajevima dolazi do prelaska crvene linije”, naveo je Vukšić, prenosi portal Vijesti.

On je kazao da, ukoliko se visoko pozicionirani političar sastaje sa takvim diplomatama, onda ANB-u postaje zanimljivo takvo ponašanje.

“Svaki funkcioner mora da shvati da ne postoje samo prava već i obaveze. Moramo da vodimo računa sa kim se nalazimo i kako predstavljamo državu. Postoje granice koje se ne smiju preći”, rekao je Vukšić.

