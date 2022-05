Vlaović: Graditi medijsku scenu otpornu na pritiske bilo koje vrste

Podgorica, (MINA) – Sloboda medija jedan je od fundamenata modernih demokratskih društava, poručila je ministarka kulture i medija Maša Vlaović, dodajući da će taj resor raditi na izgradnji zdrave, održive i jake medijske scene koja je otporna na pritiske bilo koje vrste.

Povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, Vlaović je kazala da je sloboda medija jedan od fundamenata modernih demokratskih društava.

“Čiji je kontinuirani napredak jedino moguć kada građani imaju pristup pouzdanim informacijama i mogu donositi informisane odluke”, dodala je ona.

Vlaović smatra da je slobodno izvještavanje medija važnije nego ikad.

“Dok vrijeme u kome živimo, nažalost, obiluje lažnim vijestima i dezinformacijama, a napadi na novinarke i novinare se povećavaju, nezavisno i slobodno izvještavanje medija je važnije nego ikad”, rekla je Vlaović.

Ona je poručila da je Ministarstvo spremno da zajedno sa medijskom zajednicom i partnerima iz civilnog sektora radi na kreiranju ambijenta za puno ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i slobode medija u Crnoj Gori.

Vlaović je dodala da je taj resor spreman i da nastavi sve dobre prakse i prevaziđe ograničenja iz ranijeg perioda.

“Posebno nas zabrinjava sve učestaliji i veliki broj neriješenih slučajeva napada na novinarke i novinare i imovinu medija, pa stoga apelujemo na sve aktere ovog važnog procesa da imaju proaktivan pristup u istragama ovih slučajeva”, kaže se u saopštenju.

Vlaović je kazala da će resorno Ministarstvo raditi uz puno uvažanje nezavisnosti i uređivačkih politika, afirmisati samoregulaciju i pratiti uslove u kojima rade medijski radnici i nastaviti sa aktivnostima na izmjenama ključnih medijskih zakona.

“Sa ciljem da pomognemo u izgradnji zdrave, održive i jake medijske scene koja je otporna na pritiske bilo koje vrste i slobodna da radi na profesionalan i etičan način uz poštovanje zakona, načela struke i najviših međunarodnih standarda u oblasti medija”, zaključila je Vlaović.

