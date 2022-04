Vlada da vodi aktivnu politiku transparentnosti i otvorenosti

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Vladu Crne Gore da napravi diskontinuitet sa praksama prethodnih i počne da vodi aktivnu politiku transparentnosti i otvorenosti.

U CDT-u, prema riječima izvršnog direktora Dragana Koprivice, smatraju da ovo pitanje mora biti jedan od prioriteta nove Vlade, ako želi da bude percipirana kao progresivna, reformska, demokratska i evropska.

“Pozdravljamo najavljeno otvaranje za javnost prve sjednice Vlade i to jeste ohrabrujući simboličan čin. Nadamo se da on neće ostati samo dio političkog makretinga, već da će postati ustaljena i redovna praksa”, istakao je Koprivica.

On je kazao da prethodni predsjednik Vlade nije ispunio javno dato obećanje o otvaranju sjednica i ono je ostalo samo kao loš populistički pokušaj.

Koprivica je rekao da se u CDT-u nadaju da premijer Dritan Abazović neće ići tim putem, već da će ispuniti obećanje i trajno otvoriti makar djelove sjednica za javnost.

“Pozivamo i ostale važne aktere odlučivanja, potpredsjednike Konjevića, Jokovića, Marović i Ibrahimovića da svojim političkim uticajem doprinesu uspostavljanju potpuno novog pristupa otvorenosti izvršne vlasti”, naveo je Korpivica.

On je ocijenio da je neophodno da Vlada počne blagovremeno da objavljuje potpune i necenzurisane dnevne redove i zapisnike sa sjednica.

Koprivica je rekao da je to još jedna izrazito loša praksa prethodne vlade koja je sistematski uništavala transparentnost i otvorenost”

On smatrea da je potrebnoodbaciti i praksu skrivanja materijala o kojima je Vlada odlučivala bez održavanja sjednica.

“Na taj način su donijete mnoge važne odluke od izuzetnog javnog interesa, poput zaduživanja, funkcionisanja javnih preduzeća, imenovanja javnih funkcionera, pa i o uslovima o sticanju državljanstva”, istakao je Koprivica.

On je kazao da su prethodne vlade takođe zloupotrebljavale Zakon o tajnosti podataka, i suprotno javnom interesu, skrivale određena dokumenta, zbog čega i dalje postoji problem opravdanosti proglašavanja određenih dokumenata tajnim.

Koprivica je rekao da crnogorska javnost nema pristup spisku dokumenata koji su označeni nekim stepenom tajnosti u prethodnim godinama.

“Na kraju, ali ne manje važno, pristup informacijama je još jedan važan segment transparentnosti vlade koji zahtijeva jasan diskontinuitet i raskid sa prethodnim praksama”, naveo je Koprivica.

On je naveo da je prethodna Vlada u kontinuitetu kršila Zakon o slobodnom pristupu informacijama krijući ključne informacije o svom radu i postupanju.

“Rezultati našeg višegodišnjeg istraživanja, kroz izradu Regionalnog indeksa otvorenosti, pokazali su da prethodna Vlada nije uspjela da napravi otklon od negativnih prethodnih praksi i da su mnoga javno data obećanja o povećanju transparentnosti ostala na nivou političkih fraza. Nadamo se da se to ovog puta neće desiti”, zaključio je Korpivica.

