Vlada da garantuje roditeljima bezbjednost djece

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji zatražilo je od Vlade i ostalih državnih resora zaduženih za bezbjednost da se hitno obrate roditeljima u Crnoj Gori i kažu im da li je zagarantovana bezbjednost njihovoj djeci u školama i vrtićima od ponedjeljka.

“Tražimo da predstavnici nadležnih institucija nedvosmisleno i jasno stanu pred roditelje i građane i uvjere ih, ako je tako, da će svako dijete biti bezbjedno i da sjutra mogu da ih pošalju u vrtiće i škole bez straha”, poručili su iz udruženja Roditelji.

Oni su kazali da, se i dalje čeka obraćanje nadležnih uznemiranim roditeljima, nakon što su djeca u Podgorici i Bijelom Polju prije dva dana evakuisana zbog dojave o bombi.

Kako su dodali, jedan dio roditelja razmišlja o bojkotu nastave sve dok se ne zadovolje bezbjednosni uslovi i neko im ih bude garantovao.

Iz udruženja Roditelji su poručili da šture poruke javnosti, u kojima se govori kako ovakve situacije nijesu nepoznanica ni razvijenim zemljama, nijesu uvjerljive niti su za utjehu bilo kome u Crnoj Gori, a najmanje zabrinitim roditeljima.

“Zato se ostavimo priče koja nije konkretna u vezi sa ovom temom ali i dnevnopolitičkih prepucavanja, barem sada kada se neko usudio da prijeti da će dići u vazduh škole u Crnoj Gori”, rekli su iz udruženja.

Oni su još jednom pozvali nadležne da ulože maksimalne napore da se istraži ko prijeti djeci.

“A zatim da budu strogo sankcionisani, bez obzira da li su istinite ili lažne dojave u pitanju”, zaključili su iz udruženja Roditelji.

