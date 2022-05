Više od 300 civila spašeno iz opkoljene čeličane Azovstal

Kijev, (MINA) – Više od 300 civila spašeno je od početka evakuacije iz opkoljene čeličane Azovstal, rekao je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski.

Kako prenosi CCN, to je označilo kraj prve faze evakuacije, koja je počela prije nešto više od sedam dana.

„Zahvalan sam timovima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Ujedinjenih nacija što su nam pomogli da izvršimo prvu fazu misije evakuacije Azovstal. Spašeno je više od 300 ljudi, žena i djece”, rekao je Zelenski.

Vlasti se sada pripremaju za drugu fazu evakuacije za ranjenike, medicinare i vojsku.

Zelenski je dodao da je od subote ruska vojska uništila ili oštetila skoro 200 objekata kulturnog nasleđa.

Lokalni zvaničnik Luganska kazao je da se strahuje da je 60 ljudi poginulo u vazdušnom napadu u subotu na školu u kojoj se sklonilo 90 osoba.

Serhii Haidai, načelnik Luganske regionalne vojne uprave, rekao je da je spašeno 30 ljudi koji su se sklonili u školi, od kojih je sedam povrijeđeno.

“Tijela dvoje ljudi pronađena su u ruševinama”, rekao je Hejdej u postu Telegrama u nedjelju, dodajući da je „vjerovatno da je svih 60 ljudi koji su ostali ispod olupine zgrade poginuli“.

Ruski avion bacio je bombu na školu u selu Bilohorivka, koje je udaljeno oko sedam milja od linije fronta, navodi Hejdej.

