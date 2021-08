Upozorili da će na Cetinju biti održane velike demonstracije

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici objavila je na svom sajtu upozorenje za američke državljane da će u nedelju na Cetinju biti održane velike demonstracije.

Iz ambasade su naveli da se očekuje da će se velika grupa ljudi okupiti ispred spomenika Lovćenska vila u Prijestonici.

“Očekuje se zatvaranje puteva i značajno prisustvo policije”, navodi se u objavi ambasade SAD.

Kako je ranije najavljeno, u nedjelju će se građani okupiti kod Lovćenske vile, kako bi protestovali protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

