UN ima strateški značaj u procesu demokratskog sazrijevanja

Podgorica, (MINA) – Ujedinjene nacije (UN) imaju strateški značaj u procesu demokratskog sazrijevanja i prijeko potrebnog pomirenja u Crnoj Gori, a tome svjedoče brojni realizovani projekti, naročito u oblasti obrazovanja, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović.

On se, kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, danas sastao sa rezidentnim koordinatorom UN-a u Crnoj Gori, Piterom Lundbergom.

Vojinović je poručio da 43. Vlada želi da, u saradnji sa partnerima kao što je UN, uvede zemlju u Evropsku uniju (EU), zato što evropski put države nema alternativu.

„U procesu demokratskog sazrijevanja i prijeko potrebnog pomirenja u Crnoj Gori, UN ima strateški značaj. Tome svjedoče brojni realizovani projekti, naročito u oblasti obrazovanja“, rekao je Vojinović.

Obrazovanje, kako je istakao, predstavlja ključ razvoja društva i u tom smislu Ministarstvo prosvjete će bez dileme nastaviti da usvaja sve standarde i evropske sisteme vrijednosti koje UN promovišu.

Vojinović je zahvalio Lundbergu na posjeti i angažovanju UN-a, koje je usmjereno na pomoć Crnoj Gori u svim značajnim oblastima, kao i na putu koji država trasira prema EU.

Iz Ministarstva su naveli da je Lundberg istakao višedecenijsko partnerstvo Crne Gore i UN-a, koje se prevashodno zasniva na aktivnoj podršci te organizacije u procesu razvoja naše zemlje.

U tom kontekstu, on je posebno naglasio važnost potpisivanja petogodišnjeg Strateškog okvira saradnje između Crne Gore i UN-a.

Novi strateški okvir saradnje, prema Lunbergovim riječima, zasniva se na tri prioritetne oblasti saradnje, od kojih se jedna odnosi na socijalnu inkluziju koja obuhvata i obrazovanje, a ima za cilj uključivanje marginalizovanih grupa u sve reformske procese.

On je kazao da iskreno vjeruje da oblast obrazovanja predstavlja ključni faktor u stvaranju socijalne kohezije, i da akcenat treba staviti na angažman mladih u suzbijanju govora mržnje.

„Takođe, smatram da su Vaše poruke koje se odnose na stabilnost institucija od ključne važnosti za prevazilaženje polarizacije i podjela u društvu”, rekao je Lundberg, dodajući da će UN biti pouzdan partner Ministarstvu i Crnoj Gori na putu ka društvenoj stabilnosti.

Sastanku je prisustvovao i generalni direktor Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju, Goran Drobnjak, kao i šefica Kancelarije rezidentnog koordinatora, Ana Zec.

