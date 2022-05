Uložena žalba na presudu Veljoviću

Podgorica, (MINA) – Cetinjsko Osnovno tužilaštvo uložilo je žalbu na presudu cetinjskog Osnovnog suda, kojom je savjetnik crnogorskog predsjednika i bivši direktor Uprave policije, Veselin Veljović oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Podgorički Viši sud odlučivaće o žalbi na presudu, potvrđeno je Televiziji Crne Gore (TVCG).

Sudija Osnovnog suda na Cetinju Marija Ćupić je u aprilu izrekla presudu kojom je Veljović oslobođen optužbi da je krivično djelo izvršio na Cetinju 5. septembra prošle godine, prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija.

