Ukinuto obavezno nošenje maski u školama

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori od sjutra su zaštitne maske obavezne samo u zdravstvenim ustanovama, kolektivnom smještaju i javnom prevozu, predviđeno je novim epidemiološkim mjerama.

Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazao je da je nove mjere važe od sjutra do 22. aprila.

Prema njegovim riječima, nošenje maski u svim ostalim objektima ostaje preporuka.

On je kazao da se ukida ograničenje broja prisutnih na javnim okupljanjima a da sve ostale mjere ostaju na snazi.

“Još jednom naglašavamo da ćemo, ukoliko se bude zabilježio nepovoljan trend, reagovati momentalno i da ćemo, i prije 22. aprila, revidirati ove mjere. Vjerujemo u odgovornost naših građana i nadamo se da neće biti potrebe za takvim potezom”, rekao je Galić na konferenciji za novinare.

Galić je rekao da stariji i hronični bolesnici treba da nose maske i dalje.

“U školama bilo bi dobro da djeca i dalje nose maske. Ukoliko u jednom odjeljenju bude jedno dijete pozitivno na koronavirus, mjere karantina biće izrečene cijeloj grupi, iz tih razloga treba biti oprezan“, upozorio je Galić.

Govoreći o najavi Svjetske zdravstvene organzacije da je pandemija na polovini, Galić je rekao da niko sa sigurnošću ne može da predvidi kretanje virusa.

“Trenutna epidemiološka situacija je stabilna, i u Crnoj Gori i u regionu. Svakako situaciju pratimo na dnevno nivou”, dodao je on.

Galić je rekao da je u zatvorenim prostorijama i dalje na snazi mjera koja se odnosi na prostorne kapacitete objekata i broj osoba koje mogu da borave unutra.

Radulović je, odgovarajući na pitanje o listama čekanja u KCCG, kazala da su imali sastanak sa predstavnicima DZ Podgorica na koji način korigovati obim.

Ona je navela da su najopterećenije kardiologija reumatologija i endrokrinologija i da su u dvije od tih klinika za pet radnih dana, zakazana tri mjeseca.

Radulović je rekla da je KCCG komisiji koja kontroliše bolovanja prijavio 56 bolovanja koja traju duže od šest mjeseci i dodala da će biti potrebna promjena Zakona o zdravstenoj zaštiti kako bi se smanjile zloupotrebe.

Ona je kazala da su iz KCCG prošle godine otišla dva ljekara, a došlo 11.

„Razgovaramo sa još nekoliko ljekara koji bi prešli u KCCG, iz privatnog sektora i iz Srbije“, dodala je ona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS