U Ulcinju do 12 sati glasalo 13,97 odsto građana

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Ulcinju do 12 sati glasalo je 13,97 odsto građana.

Predsjednik Opštinske izborne komisije Ulcinja Vlado Filipovć rekao je agenciji MINA da izborni dan protiče mirno u skladu sa pravilima.

U Ulcinju je potvrđeno pet izbornih lista, glasačko pravo imaju 20.392 birača, a građani glasaju na 38 biračkih mjesta.

Na izborima u tom gradu učestvovaće Albanska koalicija Demokratska unija Albanaca–Demokratski savez u Crnoj Gori, Demokrate, koalicija Za novi početak, Forca i Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS