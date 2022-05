U Podgorici održana manifestacija Kineski dan

Podgorica, (MINA) – Ambasada Kine u Crnoj Gori danas je, na Trgu nezavisnosti u Podgorici, održala manifestaciju Kineski dan, u okviru Proljećnog pazara.

Iz ambasade Kine su kazali da su se tokom manifestacije mogle čuti tradicionalne pjesme te države, dodajući da se na štandu mogla naći hrana i suveniri.

Kako su rekli, crnogorski građani su u velikom broju posjetili manifestaciju, gdje su imali priliku da čuju predavanje osoblja ambasade o o kineskoj kulturi i tradiciji.

“Vesela i prijateljska atmosfera prožimala se onlajn i oflajn, a bogata tradicionalna kineska kultura dodatno je zbližila narode Kine i Crne Gore”, kaže se u saopštenju ambasade.

