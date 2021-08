U Budvi najveći broj oboljelih na deset hiljada stanovnika

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je po opštinama najveći broj slučajeva infekcije koronavirusom na deset hiljada stanovnika registrovan u Budvi.

U Budvi su registrovana 292 zaražena na deset hiljada stanovnika, Ulcinju 168, Tivtu 111.

U Kotoru je registrovano 88 oboljelih od COVID-a 19 na deset hiljada stanovnika, Herceg Novom 86, na Cetinju 75, Baru 58, Šavniku 39 i Podgorici 38.

U Nikšiću je registrovano 35 zaraženih koronavirusom na deset hiljada stanovnika, Petnjici 34, Beranama 31, a u Plavu i Tuzima po 25 oboljelih od COVID-a 19 na deset hiljada stanovnika.

U Bijelom Polju je broj slučajeva infekcije koronavirusom na deset hiljada stanovnika 24, Danilovgradu 22, Rožajama 20, Pljevljima 19, Kolašinu 12, Mojkovcu 11, Gusinju i na Žabljaku po deset, u Andrijevici devet i Plužinama osam.

Ova stopa računa se na osnovu broja stanovnika u opštinama i ne uzima se u obzir broj trenutnih turista u tim gradovima.

