Štrajk policije ako ne vrate zarade

Podgorica, (MINA) – Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) ostavljen je rok od dvadeset dana da vrate iznos za koji su umanjili zarade zaposlenima u tom resoru, ili će se suočiti sa štrajkom službenika Uprave policije, pišu Vijesti.

Aprilska zarada pojedinim policajcima umanjena je za 30 a nekima i za više od stotinu EUR. Tvrde da ih prethodno niko nije obavijestio o novom načinu obračuna.

To je učinjeno na osnovu “nezvaničnog mišljenja” Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora, koje je 18. aprila MUP-u proslijeđeno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MEK).

Prema dokumentaciji u koji su Vijesti imale uvid, iz resora kojim je do prije dva dana rukovodio Sergej Sekulović, 11. aprila je od ministarstva na čijem čelu je bio Jakov Milatović, traženo mišljenje – da li staž ostvaren na osnovu beneficija ulazi u minuli staž prilikom obračuna zarada.

Upravo po tom osnovu policajci su prije dva dana izgubili dio zarade.

Prethodno iz MEK je 18. aprila kabinetu Sekulovića odgovoreno da je za davanje mišljenja nadležan Odbor, ali da će im, pošto su u zahtjevu napisali da im je odgovor hitan, dostaviti pređašnje “nezvanično mišljenje”.

U prepisci, MUP-u je iz MER sugerisano da, iako se radi o tumačenju dostavljenom putem elektronske pošte, smatraju da po njemu treba postupiti i da bi dobijanje zvaničnog mišljenja prouzrokovalo blago kašnjenje pri isplati zarada.

Prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, iz MUP-a su 27. aprila u poslepodnevnim časovima naložili službi računovodstva da naprave nove obračune, sa umanjenom zaradom.

Policajci su o tome “informisani” tek kada su primili platu.

