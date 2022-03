Stano: EU upoznata sa odgovorom MVP Crne Gore ambasadi Srbije

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) upoznata je sa odgovorom Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore ambasadi Srbije, rekao je portparol visokog predstavnika Evropske unije (EU) za vanjsku politiku Peter Stano i naveo da su u Briselu razumjeli da će Srbi u Crnoj Gori moći da glasaju u ambasadama i konzulatima te zemlje.

Stano je, na konferenciji za novinare u Briselu, u vezi usaglašavanju sa sankcijama Rusiji, ponovio da EU očekuje da Crna Gora “naporno radi” u sprovođenju tih odluka, prenosi portal RTCG.

On je kazao da Crna Gora ima bilans rezultata o stoprocentnoj usklađenosti sa vanjskom politikom EU, da je podržala glasanje u Ujedinjenim nacijama o osudi ruske invazije i izrazila volju da se usaglasi sa sankcijama.

“Cijenimo crnogorska dostignuća u usaglašavanju, i očekujemo da će u skladu sa crnogorskim principima i aspiracijama nastaviti da naporno radi u smislu sprovođenja svih odluka i deklaracija koje su donijete u vezi sa ruskom agresijom na Ukrajinu, i EU odlukama u tom smislu”, poručio je Stano.

Upitan za procedure i eventualne rokove za usaglašavanje sa restriktivnim mjerama EU, Stano je kazao da se, kada EU usvoji sankcije ili restriktivne mjere kvalifikovane zemlje pozivaju da se usklade s njima, tokom određenog perioda, koji je obično nekoliko dana, ili nedjelja, zavisno od okolnosti.

“Sada je to nekoliko dana tokom kojih zemlje imaju priliku da izraze svoju volju da se usaglase. Sjeverna Makedonija, Albanija su stopostotno usklađene sa svim nedavnim odlukama, što EU cijeni”, istakao je Stano.

On je naglasio da je Srbija za sada odlučila da se ne usaglasi sa svim deklaracijama, pozicijama i odlukama, pa očekuju da se kao zemlja kandidat postepeno usaglasi sa odlukama EU i pozicijama u vanjskoj i bezbjednosnoj politici.

“Srbija se tokom prethodnih nedjelja uslagasila sa nekim odlukama koje datiraju još iz 2014-2015. godine koje se odnose naprimjer na Krim, tako da se nadamo i očekujemo da će se Srbija postepeno uskladiti sa svim ovim odukama”, kaže Stano.

Portparol EK ističe i da sankcije nijesu pitanje ekonomskog interesa, izbora, već moralnog stava.

“EU sankcije su tu kako bi spriječile Putina da finansira kontinuiranu agresiju na nezavisnu, suverenu zemlju i njen narod. To je nešto što pokušavamo da objasnimo našim partnerima na Zapadnom Balkanu i širom svijeta”, zaključio je Stano.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS