Razmotriće još jednom Zakon o SPI

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave još jednom će razmotriti rješenja iz Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Kako je kazao resorni ministar Marash Dukaj na Tviteru /Twitter/, to će biti učinjeno radi stvaranja normativnog preduslova za efikasnije ostvarivanje prava građana na pristup informacijama u posjedu organa državne uprave.

On je najavio da će više zakona biti vraćeno u skupštinsku proceduru, među kojima je i Zakon o nevladinim organizacijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS