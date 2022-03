Prva hibridna operacija aneurizme grudne aorte u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Tim hirurga Centra za vaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) izveo je, prvi put u Crnoj Gori, hibridnu operaciju aneurizme grudne aorte.

Iz KCCG su kazali da je tim, na čelu sa načelnikom Pericom Marašem i vaskularnim hirurgom doktorom Davorom Musićem, i hirurzima Nemanjom Vukovićem i Aleksandrom Vulićem, izveo hibridnu vaskularnu proceduru transpozicije velikih krvnih sudova na vratu sa implantacijom stent grafta u grudnu aortu.

“Ta izuzetno složena i zahtjevna procedura na ovaj način izvedena je prvi put u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je operacija urađena u ponedeljak kod pacijenta sa velikom anurizmom (proširenjem) grudne aorte veličine osam centimetara, uz učešće interventog radiologa Vesne Sjekloće Ivanović.

“Ovo oboljenje se najčešće tretira samo implantacijom stent grafta sa eventualnim jednostrukim bay pasom na vratu, procedura koja je ovdje započeta prije dvije godine, a sada već implementirana kao jedna od standardnih u Centru za vaskularnu hirurgiju”, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da je kod pacijenta, zbog pozicije i anatomskih karakteristika aneurizme, bilo potrebno uraditi složeniju proceduru, jednu od najizazovnijih u hirurgiji uopšte.

“Samo postavljanje stent grafta zaustavilo bi dotok krvi u lijevu moždanu hemisferu i lijevu ruku, što bi dovelo do moždanog udara i ishemije, odnosno, gubitka funkcije lijevog gornjeg ekstremiteta”, dodaje se u saopštenju.

Da bi se to spriječilo, kako su pojasnili iz KCCG, potrebno je kreirati dvostruki baj-pas /by-pass/, premoštavanje toka krvi, iz krvnih sudova sa desne strane vrata u krvne sudove za lijevu polovinu mozga i lijevu ruku.

“Procedura je hibridna jer se prvi dio obavlja u operacionoj sali, a drugi (implantacija stent grafta) u angio sali, pod kontrolom radioskopije, zajedno sa interventnim radiologom”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da je operacija protekla bez komplikacija, kao i rani postoperativni period i da je pacijent otpušten iz bolnice u dobrom opštem stanju.

“Ovo je samo jedan u nizu uspješnih zahvata Centra za vaskularnu hirugiju u poslednjih nekoliko godina, i rezultat je svakodnevnog rada, posvećenosti poslu i pacijentima, a takođe i dokaz posjedovanja velike vještine i znanja koji su neophodni da bi se navedena procedura izvela do kraja”, kaže se u saopštenju.

Maraš je, kako se navodi, zahvalio na svesrdnoj podršci kolegama sa Odjeljenja i menadžmentu ustanove “bez čijeg posebnog angažovanja ne bi postojali uslovi za sprovođenje ovako složenih procedura”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS