Pronađeno beživotno tijelo u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Beživotno tijelo M.K. (32) iz Danilovgrada pronađeno je večeras u Podgorici, ispod Ruskog mosta, saopšteno je iz Operativno-komunikacionog centra (OKC) Uprave policije.

Nestanak M.K., kako su kazali, prijavljen je u ponedjeljak.

Iz OKC-a su dodali da je naložena obdukcija, prenosi Pobjeda.

