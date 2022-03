Problemi nejednakosti i siromaštva ne rješavaju se jednokratnom pomoći

Podgorica, (MINA) – Sistemski problemi nejednakosti žena i siromaštva ne rješavaju se jednokratnom pomoći, već sistemskim i rodno odgovornim akcijama, poručili su iz Ženskog kluba Skupštine.

Iz Ženskog kluba su kazali da je od obaveze rodno odgovornog budžetiranja i obećanja da će osmisliti mjere ekonomskog osnaživanja žena i povećanja njihove zaposlenosti ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović stigao do jednokratne pomoći za novorodjenče, zavisno od toga u kojoj se opštini rodi.

Milatović je u petak najavio da će Vlada obezbijediti po hiljadu EUR svakom djetetu koje se ove godine rodi u opštinama koje su u 2020. imale negativan prirodni priraštaj, a mališanima koji se rode u opštinama koje su imale pozitivan prirodni priraštaj po 500 EUR.

“Ovaj populistički „šećer“ namijenjen glasačima treba da sakrije činjenicu da ministar “betonira” rodne uloge, svodeći žene na jednu jedinu – reproduktivnu funkciju”, ocijenili su iz Ženskog kluba.

Navodi se da on pritom diskriminiše parove koji vode bitku za potomstvo, a da pedloženim iznosima diskriminiše čak i tek rođenu djecu.

Iz Ženskog kluba su dodali da, ako se uzme u obzir još i najava da u svom naumu o „povećanja nataliteta” računa na pomoć vjerskih zajednica, onda nije daleko od toga da se počne kršiti ratifikovana Istanbulska konvencija sa svime što ona garantuje ženama.

“Milatović bi morao da zna da se sistemski problem nejednakosti žena i problem siromaštva koje najčešće ima žensko lice ne rješavaju jednokratanom pomoći, već upravo sistemskim i rodno odgovornim akcijama, poput, na primjer, ukidanja PDV-a na hranu/proizvode neophodne za odojčad i djecu”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli, nijesu žene, već pogrešne državne politike, glavni krivci za pad nataliteta.

Iz Ženskog kluba su naveli da bi, kao ekonosmki znalac, Milatović morao da predvidi da će ta krajnje populistička mjera biti najatraktivnija za najsiromašnije porodice, a samim tim i za reprodukciju siromaštva u državi.

“Članice Ženskog kluba su već reagovale na izbornu listu u Beranama koju podržava i ministar Milatović, i to zbog neispunjenja elementarnog zakonskog uslova da se na izbornoj listi nađe najmanje 30 odsto žena”, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, sada je još jasnije da u pitanju nije bio propust, već jasan pokazatelj koliko ministar razumije značaj i drži do veće uključenosti žena na mjestima odlučivanja.

“Sigurne smo da jedan oksfordski student može i da zasigurno zna bolje, samo ako želi da primijeni znanja koja je stekao na prestižnim univerzitetima”, dodali su iz Ženskog kluba.

Kako su kazali, Milatoviću predlažu da, dok je još u tehničkom mandatu, iskoristi mogućnosti koje ima i da donese sistemske mjere i odluke o ekonomskoj podršci ženama, njihovom zaposlenju i obaveznom liječenju.

“O pomoći u implementaciji Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji”, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da Milatoviću predlažu da se pobrine da sve žene u seoskim podrucjima dobiju mogućnost plasiranja svojih proizvoda i da na takav aktivan i nezavisan način obezbijede sigurnu egzistenciju sebi, svojoj djeci i porodici.

“Da je sreće i novca, svaka siromašna porodica u Crnoj Gori bi trebalo da dobije jednkratnu pomoć od 500 ili 1000 EUR kako bi amortizovala krizne udare pandemije i aktuelnog rasta životnih namirnica”, navodi se u saopštenju.

